この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI系解説者が徹底解説！『ChatGPTがブラウザになった！』OpenAIのAIブラウザ「ChatGPT Atlas」とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI系解説者・ミライさんが、「ChatGPTがブラウザになった！ OpenAIの無料AIブラウザ『ChatGPT Atlas』の全貌を徹底解説！」という動画で、OpenAIが10月22日にリリースしたAI搭載ウェブブラウザ「ChatGPT Atlas」について解説した。ミライさんは「OpenAIが参戦したことでAIブラウザ分野での競争も激しくなってきており、各社今後の展開に期待です」とAIブラウザ市場の動向についても独自の見解を述べている。



動画の中で、ミライさんはChatGPT Atlasの概要や主な特徴、利用方法について分かりやすく紹介。ChatGPT AtlasはChromeベースで開発されており、「Chromeを使っているユーザーであれば、スムーズに移行可能で、ブラウザ内にチャットGPTのAI機能が融合される」と説明。さらに、既存のブックマークや拡張機能もほぼそのまま利用できることが大きなポイントとした。



「サイドバーからウェブサイトの記事を要約したり、チャットGPTエージェントを使ってウェブ上の操作を自動化し、各種作業を効率化できます」と語り、AIが日常のブラウジング体験の様々な場面で活躍する点に注目。また、MacOS向けとしてリリースされたものの「Windowsアプリ、iOSやAndroidのモバイルアプリも近日中にリリースされる予定」と今後の展開に期待を寄せている。



続く機能解説パートでは、ChatGPT Atlasのサイドバー、ブラウザメモリ、エージェントモード、ユーザーによる制御など4つの主要機能を詳述。「チャットGPTアトラスに実装されているAIアシスタント機能によって、どんなウェブページでも要約やリライトができる」と説き、エージェントモードでは「複雑なウェブ操作もAIが一貫して代行できる」点を強調した。



さらに、ブラウザメモリ機能については「最近見たウェブサイトの内容からやることリストを自動で作ったりできる」と述べ、AIによる日常業務の効率化に期待を寄せた。

最後にミライさんは「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、動画を締めくくった。