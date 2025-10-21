この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【感激】初来日のフランス人が日本の居酒屋に感動！　#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。空港で出会った日本に来たばかりの外国人観光案内し、ホテルまで送迎する人気企画だ。今回はフランスから来た女性2人組と、偶然出会った日本の祭り居酒屋を巡る。

Jukia氏は空港で、初来日だというフランス人女性に声をかける。特に予定は決めていなかったという2人はJukia氏の提案を受け入れ、一緒に東京観光へ出発した。道中、偶然通りかかった中目黒八幡神社の祭りに参加。そこで声をかけられ、急遽お神輿を担ぐという貴重な体験をすることになった。初めは戸惑いながらも、地元の人々と一体となり「よいさ！」と声を上げながら街を練り歩き、忘れられない思い出となったようだ。

祭りの後、一行は「LYFE」という居酒屋を訪れた。お通しに始まり、「一口鶏皮餃子」や「鶏肉とチーズの豚平焼き」、タルタルソースがかかった「自家製唐揚げ」など、日本の居酒屋ならではの料理を堪能。締めに登場した「和牛すき焼き風土鍋ご飯」では、土鍋で炊いたご飯の上に和牛と卵黄が乗せられ、その見た目と味に感動の声を上げていた。

日本の伝統的な祭りからモダンな居酒屋まで、予定不調和の出会いがもたらした特別な一日は、日本文化の奥深さを再発見するきっかけになるだろう。動画で紹介されているスポットや料理は、次の休日の過ごし方のヒントになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:20

企画「FREE RIDE」の説明
12:06

偶然の出会いからお神輿担ぎへ
20:37

日本の居酒屋で絶品料理に舌鼓
24:00

初めての「鶏皮餃子」に挑戦
32:48

一日を振り返っての感想

