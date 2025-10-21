これぞ日本の“おもてなし”！フランス人が祭りと居酒屋文化に感動
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【感激】初来日のフランス人が日本の居酒屋に感動！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。空港で出会った日本に来たばかりの外国人を観光案内し、ホテルまで送迎する人気企画だ。今回はフランスから来た女性2人組と、偶然出会った日本の祭りと居酒屋を巡る。
Jukia氏は空港で、初来日だというフランス人女性に声をかける。特に予定は決めていなかったという2人はJukia氏の提案を受け入れ、一緒に東京観光へ出発した。道中、偶然通りかかった中目黒八幡神社の祭りに参加。そこで声をかけられ、急遽お神輿を担ぐという貴重な体験をすることになった。初めは戸惑いながらも、地元の人々と一体となり「よいさ！」と声を上げながら街を練り歩き、忘れられない思い出となったようだ。
祭りの後、一行は「LYFE」という居酒屋を訪れた。お通しに始まり、「一口鶏皮餃子」や「鶏肉とチーズの豚平焼き」、タルタルソースがかかった「自家製唐揚げ」など、日本の居酒屋ならではの料理を堪能。締めに登場した「和牛すき焼き風土鍋ご飯」では、土鍋で炊いたご飯の上に和牛と卵黄が乗せられ、その見た目と味に感動の声を上げていた。
日本の伝統的な祭りからモダンな居酒屋まで、予定不調和の出会いがもたらした特別な一日は、日本文化の奥深さを再発見するきっかけになるだろう。動画で紹介されているスポットや料理は、次の休日の過ごし方のヒントになりそうだ。
Jukia氏は空港で、初来日だというフランス人女性に声をかける。特に予定は決めていなかったという2人はJukia氏の提案を受け入れ、一緒に東京観光へ出発した。道中、偶然通りかかった中目黒八幡神社の祭りに参加。そこで声をかけられ、急遽お神輿を担ぐという貴重な体験をすることになった。初めは戸惑いながらも、地元の人々と一体となり「よいさ！」と声を上げながら街を練り歩き、忘れられない思い出となったようだ。
祭りの後、一行は「LYFE」という居酒屋を訪れた。お通しに始まり、「一口鶏皮餃子」や「鶏肉とチーズの豚平焼き」、タルタルソースがかかった「自家製唐揚げ」など、日本の居酒屋ならではの料理を堪能。締めに登場した「和牛すき焼き風土鍋ご飯」では、土鍋で炊いたご飯の上に和牛と卵黄が乗せられ、その見た目と味に感動の声を上げていた。
日本の伝統的な祭りからモダンな居酒屋まで、予定不調和の出会いがもたらした特別な一日は、日本文化の奥深さを再発見するきっかけになるだろう。動画で紹介されているスポットや料理は、次の休日の過ごし方のヒントになりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
夢が叶う瞬間！『君の名は。』大ファンのロシア人 念願の聖地巡礼
「日本人は英語を話さないって聞いて…」不安だらけだったフランス人カップルが“最高の思い出”を作れたワケ
「人生変わるレベルだよ！」アメリカ人3人組が初来日で体験した日本の美容室に衝撃を受けたワケ
チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube