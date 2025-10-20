アメリカ国内製の初のBlackwellチップウエハーをNVIDIAとTSMCが公開、TSMCアリゾナ工場で製造
NVIDIAが、Blackwellチップをアメリカの工場で量産し始めたと発表しました。Blackwellは記事作成時点でNVIDIAの最先端チップであり、このような製品がアメリカで製造されるのは初めてのことです。
NVIDIAは台湾のファウンドリであるTSMCに製造を委託し、アメリカのアリゾナ州フェニックスにある工場でBlackwellチップの量産を始めました。
アメリカでは半導体製造支援・科学法(CHIPS法)による半導体企業への多額の投資が行われています。TSMCも以その恩恵を受け、アメリカの半導体製造工場に1000億ドル(15兆円)超の投資を発表し、AppleやAMDといった大手テック企業向けのチップを製造しています。
さらに、トランプ大統領が自国での半導体製造を推し進めたことで、アメリカ国内で半導体を製造する機運が高まっています。
NVIDIAのジェンセン・フアンCEOはTSMCの工場を視察し、「近年のアメリカの歴史において、最も重要な半導体が、アメリカ国内のTSMCの最先端工場で製造されるのは、まさに初めてのことです」と述べました。
TSMCのレイ・チュアンCEOは「アリゾナへの進出からわずか数年でアメリカ製Blackwellチップを初出荷できたことは、TSMCにとって最高の出来事です」と述べました。