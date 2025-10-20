ネオ中華酒場のアレンジメニューが凄かった 焼酎ソーダ割で美味しさ倍増、食べる手が止まらない
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷のネオ中華酒場『タートル』です。
【焼酎×中華】焼酎も料理も自由＆ポップなネオ中華酒場
ネギ油ソースを絡めた色鮮やかな春雨に、たっぷり振ったカラスミの粉。肉×ピーマンという大枠を守りつつ、ユッケ風のラム肉で大胆にアレンジした「生青椒肉絲」。中華料理に軸足を置きつつも、和・韓・洋のエッセンスを足したフレキシブルな料理は、メニューから味を想像するだけで食いしん坊の胸は躍りだす。
生青椒肉絲1408円、タートルオリジナル焼酎748円、唐墨春雨1518円
生青椒肉絲 1408円 薬膳スパイスを効かせたラム肉のコクに生ピーマンのみずみずしさがマッチ、タートルオリジナル焼酎 748円、唐墨春雨 1518円 春雨に和えたネギ油の青い香りとカラスミのコクが合わさり、すっきりとした味わいのオリジナル焼酎が進む
そんなワクワクを、さらに盛り上げるのに欠かせないのが焼酎の存在なのだ。ラインナップは、ほぼ芋。白芋、紅芋、オレンジ芋など原料ごとにオンメニューされ、それによる味の違いを楽しめるって仕組みだ。
ほとんどの銘柄で飲み方のおすすめはソーダ割り。炭酸の弾ける泡によって焼酎自体の香りが立つ上に、口中の余分な油を拭ってくれて、次から次へと料理に手が伸びる。
『タートル』店長 須永健介さん
店長：須永健介さん
『タートル』
渋谷『タートル』
［店名］『タートル』
［電話］03-6754-3315
［営業時間］17時〜23時半（23時LO）※土・日・祝は15時〜
［休日］無休
［交通］京王井の頭線渋谷駅アベニュー口から徒歩2分
※画像ギャラリーでは、ほろっと溶ける柔らかな口当たりの「黒酢豚」の画像がご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
