ネギ油ソースを絡めた色鮮やかな春雨に、たっぷり振ったカラスミの粉。肉×ピーマンという大枠を守りつつ、ユッケ風のラム肉で大胆にアレンジした「生青椒肉絲」。中華料理に軸足を置きつつも、和・韓・洋のエッセンスを足したフレキシブルな料理は、メニューから味を想像するだけで食いしん坊の胸は躍りだす。

生青椒肉絲1408円、タートルオリジナル焼酎748円、唐墨春雨1518円

『タートル』（手前から時計回りに）生青椒肉絲 1408円 薬膳スパイスを効かせたラム肉のコクに生ピーマンのみずみずしさがマッチ、タートルオリジナル焼酎 748円、唐墨春雨 1518円 春雨に和えたネギ油の青い香りとカラスミのコクが合わさり、すっきりとした味わいのオリジナル焼酎が進む

そんなワクワクを、さらに盛り上げるのに欠かせないのが焼酎の存在なのだ。ラインナップは、ほぼ芋。白芋、紅芋、オレンジ芋など原料ごとにオンメニューされ、それによる味の違いを楽しめるって仕組みだ。

ほとんどの銘柄で飲み方のおすすめはソーダ割り。炭酸の弾ける泡によって焼酎自体の香りが立つ上に、口中の余分な油を拭ってくれて、次から次へと料理に手が伸びる。

『タートル』店長 須永健介さん

店長：須永健介さん「スタンディングやテラス席もありますよ！」

『タートル』

［店名］『タートル』

［住所］東京都渋谷区道玄坂1-15-3プリメーラ道玄坂1階

［電話］03-6754-3315

［営業時間］17時〜23時半（23時LO）※土・日・祝は15時〜

［休日］無休

［交通］京王井の頭線渋谷駅アベニュー口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、ほろっと溶ける柔らかな口当たりの「黒酢豚」の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

