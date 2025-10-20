機嫌が良い時と悪い時では、態度が豹変してしまう…そんな猫ちゃんの光景が14万再生を突破しました。「ごはん食べる？」と聞かれたときの猫ちゃんの反応の違いを見た人からは、「ご機嫌が感情表現に出やすいんですねｗ」「わかりやすくて可愛いw」とコメントが寄せられています。

【動画：猫に『ごはん食べる？』と聞いてみたら…】

ごはんを食べるか聞いてみた飼い主さん

その時の機嫌によって態度が豹変する猫ちゃんの姿が投稿されたのは、Instagramアカウントの『猫とスローライフの日々』。ある日、スコティッシュフォールドのショコラくんの飼い主さんは、ショコラくんが床の上でのんびりしているところを発見。そこでショコラくんに「ごはん食べる？」と聞いてみたのだそう。

すると、ショコラくんは可愛らしい鳴き声で「食べる～」とお返事をしてくれたとのこと。ごはんが大好きなショコラくんらしい、素直なお返事に思わずにっこりしてしまいます。

しかし、ショコラくんはその時の機嫌によってお返事の仕方に天と地ほどの差があるのだとか。いったい、どれほどの違いを見せてくれるのでしょうか？

機嫌が良いときのショコラくんの反応

ごはんが大好きなショコラくんは、普段は飼い主さんに「ごはん食べる？」と聞かれると、とても可愛らしい声でお返事してくれるそう。ある日は、飼い主さんがいつものように「ごはん食べる？」と尋ねると、「たべるよ」とご機嫌に答えてくれたといいます。その声はまるで鈴のようで、思わずキュンとしてしまいます。

別の日にも、飼い主さんの口から「ごはん」という言葉が出ると、「食べる」と素直にお返事をしてくれたショコラくん。そんな可愛らしい反応をされたら、ついごはんをあげすぎてしまいそうです。

しかし、機嫌が悪い時は…

そんな可愛らしいお返事をしてくれたショコラくんですが、機嫌が悪いときには態度が一変。飼い主さんがいつものように「ごはん食べる？」と尋ねてみたところ…飼い主さんが喋り終わる前に、「うん」と被せ気味にお返事を返してきたのだとか。そのうえ、「食べるに決まってるやろ！」というかのように、まくし立ててきたといいます。

さらに別の日には、飼い主さんのごはんのお誘いを聞いて、しっぽをぶんぶんと振りながら「おおん」と強めのお返事。そんなご機嫌ななめのショコラくんの姿に、思わず笑いが出てしまった飼い主さん。

機嫌が良いときでも悪いときでも、やはりショコラくんの反応は全て可愛く見えてしまう飼い主さんなのでした。

その時の機嫌によって、お返事の仕方が豹変するショコラくんの光景には、「機嫌悪くても返事してて可愛すぎました」「機嫌良い時もおこりんぼの時も、たまらなく可愛いですね」「めっちゃかわいいｗ」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『猫とスローライフの日々』では、そんなごはん大好き猫のショコラくんと、おっとり猫のオレオくんの日常風景が投稿されています。

ショコラくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫とスローライフの日々」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。