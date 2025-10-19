嵐、デビュー日にファンクラブ会員限定生配信決定「嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」
5人組グループ・嵐が、デビュー日の11月3日午後5時から、ファンクラブ会員限定生配信『生配信だヨ嵐会 2025』を開催することを19日、発表した。
【動画あり】ファン感動！二宮「昼から嵐発動」「やはり5人は良い」
FAMILY CLUB onlineの公式サイトでは「嵐ファンクラブ会員限定『生配信だヨ嵐会 2025』の開催が決定！嵐のデビュー記念日となる11／3は、嵐5人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と呼びかけた。
視聴チケット（無料）は、きょう19日正午から11月3日生配信終了まで申し込むことができる。なお、嵐ファンクラブ会員ページ内で、アーカイブ配信を予定しており、アーカイブ配信の視聴にはチケットは不要となっている。
