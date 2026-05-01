発達した低気圧の影響で全国的に「春の嵐」となっています。関東では今年一番の大雨となる恐れがあり、警戒が必要です。前線を伴った低気圧により静岡や千葉などで1日朝から強い雨が降っています。6時間降水量は静岡・伊豆市で86.5mm、千葉・大多喜町で71mm、神奈川・箱根町では64mmとなっています。現在、神奈川、千葉、茨城、埼玉で大雨注意報が発表されています。東京都心も午前11時までに46mmの雨が降り、今年一番の大雨となっ