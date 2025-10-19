【独自】巨額損害賠償裁判を前に…！元ジャニーズ事務所社長・藤島ジュリー景子氏が次々売却中、アメリカ「超豪華不動産」の「驚愕の価格」

ハワイ一等地の物件を売りに出した

〈原告が被った性的虐待の恐るべき性質は、原告に過去20年以上にわたり、重大かつ継続的な精神的・身体的損害を被らせている〉

これは、元ジャニーズJrの二人の男性が、自らが受けた故・ジャニー喜多川氏からの性加害に対し、懲罰的損害賠償を含め総額450億円の支払いを求め、現場となった米ネバダ州の裁判所に提出した訴状の一文だ。

昨年12月に提起されたこの訴訟では、ジャニーズ事務所の後継法人とされる株式会社STARTO ENTERTAINMENTや株式会社SMILE-UP．、さらにジャニー氏の姪で事件当時要職にあった藤島ジュリー景子氏も被告とされている。原告らが「性的虐待を受ける危険性を知っていた」にもかかわらず、「合理的な予防措置を講じなかった」として、法的責任を問われているのだ。

そんななか、藤島氏とその周辺が、アメリカで謎の資産整理を進めていることが判明した。

ハワイ州のワイキキとアラモアナという人気ビーチのちょうど中間に、現アメリカ大統領の不動産開発会社が2009年に開業したホテルコンドミニアムの高層階。広々としたリビングルームのガラス窓からは、遠く水平線まで青い海が広がる。

今年10月に売りに出されたばかりのこの190平米・３LDKの物件の売り出し価格は、およそ７億円。不動産高騰が続くハワイでは、ごくありふれた価格だが、この物件の売り手こそが藤島氏なのだ。

筆者が確認した不動産登記情報によれば、藤島氏は2011年6月に当時の為替レートで約3億6000万円でこの物件を現金購入して以来、一貫して個人名義で保有し続けてきた。

2023年9月、ジャニーズ事務所がジャニー氏による性加害を認めた謝罪会見の直後、藤島氏がハワイに渡航しこの物件に滞在していたことは、週刊文春などでも報じられた。

ニューヨークの17億円物件も売却

藤島氏による不動産売却の動きはこれだけではない。藤島氏の名前で全米の不動産登記情報を検索したところ、2025年1月にニューヨーク市マンハッタンのセントラルパークに面した老舗ホテルのペントハウスを約17億円で売却した形跡に行き当たった。

藤島氏がこの物件を購入したのは1999年。当時のレートで換算すると、１億7000万円ほどで購入ており、25年を経て10倍の価格で売却したことになる。

訴訟大国であるアメリカでは、巨額の賠償額が認められるケースは珍しくない。それが「性加害」となればなおさらだ。今後、元ジャニーズJrの男性が起こした裁判が開かれ、もし藤島氏が敗訴することになれば、賠償金の確保のために資産凍結が行われる可能性もゼロではない。

藤島氏の相次ぐ資産売却は、最大450億円という巨額賠償金が請求されている裁判への準備なのか……。

ロサンゼルスに約20億円の物件を購入

さらに、藤島氏にかかわる不動産売買については、他にも気になる動きもあった。アメリカ国内の旧ジャニーズの資金の流れを追っていたところ、藤島氏の親族が役員を務める企業が、超高額物件の購入を行っていることが判明したのだ。

ロサンゼルス市内のビバリーヒルズにほど近い、閑静な高台に広がる240坪の敷地に立つ3階建てのプール付き一軒家。2024年3月、この大邸宅を約20億円で現金購入したのは、租税回避地として知られるデラウェア州に本社を構え、カリフォルニア州に支社を持つ「Amour Nova LLC」だ。

ちなみに同法人が設立されたのは物件購入のわずか１ヵ月前。まるで、物件購入のために設立されたかのようなタイミングだ。

そして同社の役員には、藤島氏の長女と、SMILE-UP.で取締役を務める男性が名を連ねている。さらに、同社の設立当初、連絡先として登録されていたのは、旧ジャニーズ事務所や現・SMILE-UP.の所在地と同一の、東京赤坂の住所である。旧ジャニーズ帝国を引き継ぐ企業であることは歴然である。

長年所有した藤島氏名義の物件を相次いで売却する一方での、新設法人での高額物件購入。これらの不動産売買の目的について、ジュリー氏が代表取締役を務めるSMILE-UP.に質問状を送付したところ、次のような回答があった。

「藤島の個人資産及びその親族の活動につきましては、当社としてコメントできる立場にございません」

一方で、昨秋からは、補償をめぐって被害を訴える当事者とSMILE-UP．との裁判も相次ぐ。当事者からは「被害者が救済に何を求めるか知ろうとしていない」との声が上がっている。

これまでに、ジャニー氏からの性被害を申し出た約1000人のうち、600人弱は補償合意に至ったとみられている。しかし、補償をめぐる係争事案も頻発するなど、みそぎも道半ばの今、ジャニーズ帝国の資産の透明性は、確保されるべきではないだろうか。

