《私、中島裕翔は本日をもちましてHey! Say! JUMPを卒業させていただくこととなりました。》8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）が同日付でグループを卒業することが発表された。’27年にはデビュー20周年を迎えるなかでの事実上の脱退。前途多難すぎるグループの歩みに、ファンは悲しみを隠せない――。‘07年にCDデビューしたHey! Say! JUMP。デビューから約1カ月で東京ドームコンサートを開催し、平均年齢15歳7カ月という