¸µ¶µ°÷¡¦FP½©»³¤Ò¤í¤¬¸ì¤ë¡ÖÇ¯¶â¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÎ¢µ»¡×¡ªÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë·«²¼¤²¼õµë¤ÎÁªÂò½Ñ¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ª¥«¥â¥â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¸µ¶µ°÷¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¡ÊFP¡Ë¤Î½©»³¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¡Ú°Õ³°¤Ê¥¦¥éµ»¡ÛÇ¯¶â¤ò¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Æ゙¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡ª¡©ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¤¹¤ë¡Ø·«²¼¤±゙¼õµë¡Ù¤Î¶Ë°Õ¡¿3¤Ä¤Î¼ÂÎã¤Æ゙²òÀâ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Î¤â¤é¤¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
½©»³¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖÇ¯¶â1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ç¤âÁ÷¤é¤»¤ë¤Î¤Ï·ù¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÇ¯¶â¤Î¡ØÆóÅáÎ®¡Ù¤Ç»È¤¨¤ëÎ¢µ»¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æñ¤·¤¤À©ÅÙ¤ä¿ô»ú¤â¡Ö¸µ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÇ¯¶â¤Î¡Ö·«¾å¤²¡¦·«²¼¤²¼õµë¡×¤Î´ðËÜ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡£65ºÐ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËþ³Û¤Ç¼õµë¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö60ºÐ¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¤È76¡ó¤Ë¸º¤ê¡¢15Ëü±ß¤¬11.4Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×°ìÊý¡¢¡Ö·«²¼¤²¤Æ75ºÐ¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ì¤Ð184¡ó¡¢ºÇÂç27Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö10Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2¤Ä¤ÎÇ¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤È´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤Ï¡¢·«¾å¤²»þ¤ÏÎ¾ÊýÆ±»þ¤À¤¬¡¢·«²¼¤²»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¼õµë»þ´ü¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·ÊÌ¤Ë3¤Ä¤Î¥±ー¥¹¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¡Ú¥±ー¥¹1¡Û¡ÖÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ä¤Ä¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ï¡Ø¸üÀ¸Ç¯¶â¤À¤±·«¤ê²¼¤²¡Ù¤ò¿ä¾©¡£
¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï´ðÁÃÇ¯¶â¤è¤ê¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£´ðÁÃÇ¯¶â¡Ü¥Ñー¥È¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è´ðÈ×¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÇ¯Íø8.4¡ó¤È¤¤¤¦¡È³Î¼Â¤Ê¡ÉÁý²ÃÎ¨¤ÇÁý¤ä¤»¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¤·¤ÆÇ¯´Ö8.4¡óÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÉáÄÌÌµÍý¡£¤À¤«¤éÌÂ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ì¤òÁª¤Ö¤Î¤¬°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥±ー¥¹2¡Û¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÇ¯¤Îº¹¤¬2ºÐ°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±·«¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¦¡Ù¤ò¿ä¾©¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¡È²¼µéÇ¯¶â¡É¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¼êÅö¤¬¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ç¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô1¿Í¤ÇÇ¯40Ëü±ß¡¢»Ò¶¡1¿Í¤Ç¤µ¤é¤Ë24Ëü±ß¡¢¹ç·×60Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼êÅö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ç¯¤Îº¹2ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¤Ç80Ëü±ß¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ120Ëü±ßÁý¤¨¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö²¼µéÇ¯¶â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤ÈÃí°ÕÅÀ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥±ー¥¹3¡Û¡ÖºÊ¤¬Ä¹¤¯¥Ñー¥È¤«Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤ÆÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØºÊ¤ÎÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¡Ù¤³¤È¤ò´«¤á¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¤ºÊ¤ÎÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡£¡ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡É¡×¤È½õ¸À¡£
¡ÖÉ×¤ÎÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤â°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤âÀµ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÎ¢µ»¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¦¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¥°¥Ã¥É¥Ü¥¿¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌµÎÁ¥á¥ë¥Þ¥¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÅÐÏ¿¤ò¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Öº£¸å¤âÇ¯¶â¤ä°äÂ²Ç¯¶â¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ÅÙ¤äºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½©»³¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖÇ¯¶â1±ß¤Ç¤âÂ¿¤¯¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ç¤âÁ÷¤é¤»¤ë¤Î¤Ï·ù¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÇ¯¶â¤Î¡ØÆóÅáÎ®¡Ù¤Ç»È¤¨¤ëÎ¢µ»¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æñ¤·¤¤À©ÅÙ¤ä¿ô»ú¤â¡Ö¸µ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤ÏÇ¯¶â¤Î¡Ö·«¾å¤²¡¦·«²¼¤²¼õµë¡×¤Î´ðËÜ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡£65ºÐ¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËþ³Û¤Ç¼õµë¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö60ºÐ¤«¤é¼õµë¤¹¤ë¤È76¡ó¤Ë¸º¤ê¡¢15Ëü±ß¤¬11.4Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×°ìÊý¡¢¡Ö·«²¼¤²¤Æ75ºÐ¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ì¤Ð184¡ó¡¢ºÇÂç27Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö10Ç¯´Ö·«¤ê²¼¤²¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2¤Ä¤ÎÇ¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤È´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤Ï¡¢·«¾å¤²»þ¤ÏÎ¾ÊýÆ±»þ¤À¤¬¡¢·«²¼¤²»þ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤òÁª¤ó¤Ç¼õµë»þ´ü¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·ÊÌ¤Ë3¤Ä¤Î¥±ー¥¹¤òÅ°Äì²òÀâ¡£
¡Ú¥±ー¥¹1¡Û¡ÖÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ä¤Ä¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ï¡Ø¸üÀ¸Ç¯¶â¤À¤±·«¤ê²¼¤²¡Ù¤ò¿ä¾©¡£
¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï´ðÁÃÇ¯¶â¤è¤ê¶â³Û¤¬Âç¤¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£´ðÁÃÇ¯¶â¡Ü¥Ñー¥È¼ýÆþ¤ÇÀ¸³è´ðÈ×¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÇ¯Íø8.4¡ó¤È¤¤¤¦¡È³Î¼Â¤Ê¡ÉÁý²ÃÎ¨¤ÇÁý¤ä¤»¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅê»ñ¤·¤ÆÇ¯´Ö8.4¡óÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÉáÄÌÌµÍý¡£¤À¤«¤éÌÂ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤³¤ì¤òÁª¤Ö¤Î¤¬°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥±ー¥¹2¡Û¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÇ¯¤Îº¹¤¬2ºÐ°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø´ðÁÃÇ¯¶â¤À¤±·«¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¦¡Ù¤ò¿ä¾©¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¡È²¼µéÇ¯¶â¡É¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¼êÅö¤¬¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Ç¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô1¿Í¤ÇÇ¯40Ëü±ß¡¢»Ò¶¡1¿Í¤Ç¤µ¤é¤Ë24Ëü±ß¡¢¹ç·×60Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼êÅö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ç¯¤Îº¹2ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¤Ç80Ëü±ß¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ120Ëü±ßÁý¤¨¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö²¼µéÇ¯¶â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ç¯²¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤ÈÃí°ÕÅÀ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥±ー¥¹3¡Û¡ÖºÊ¤¬Ä¹¤¯¥Ñー¥È¤«Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤ÆÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØºÊ¤ÎÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤ë¡Ù¤³¤È¤ò´«¤á¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¤ºÊ¤ÎÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡£¡ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°äÂ²Ç¯¶â¤Î¶â³Û¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡É¡×¤È½õ¸À¡£
¡ÖÉ×¤ÎÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤â°äÂ²Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î¤ß¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤âÀµ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÎ¢µ»¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¦¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¥°¥Ã¥É¥Ü¥¿¥ó¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌµÎÁ¥á¥ë¥Þ¥¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤ËÅÐÏ¿¤ò¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Öº£¸å¤âÇ¯¶â¤ä°äÂ²Ç¯¶â¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ÅÙ¤äºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¸µ¶µ°÷¡¦FP¤¬¸ì¤ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È°ìÀ¸Â»¤¹¤ë¡ª¡ÈÆ¯¤Â³¤±¤ë¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÄêÇ¯¸å¤Î6Âç¤ªÆÀÀ©ÅÙ¡×
½©»³¤Ò¤í»á¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç2500Ëü±ßº¹¤â!?¡×¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ò¼é¤ëÂ£Í¿ÀÇÂÐºö¤òÅ°Äì²òÀâ
½©»³¤Ò¤í¡ÖÇ¯¶â¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¡×―ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¤¹¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò²òÀâ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
·ø¤¤ÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â©»Ò¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¥ª¥«¥ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª