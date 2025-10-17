回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」とのタイアップキャンペーン第2弾が10月17日、スタートします。第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとに、クッションチャーム（全7種）が1個もらえます。

クッションチャームは、KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKYがそれぞれデザインされています。

今回のタイアップキャンペーンでは、特製ステッカーが付属する「RJとTATAのまぐろとびこチュモッパ」（280円、以下、税込み）、「CHIMMYとSHOOKYのチョコバナナパフェ」（530円）、「MANGとCOOKYとKOYAのピーチサイダーゼリー」（530円）が限定メニューとして登場。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、各キャラクターの「フィギュア」（全7種）、「缶バッジ」（全10種）、「アクリルステッカー」（全10種）がもらえます。

※価格は店舗によって異なります。