首都直下地震はいつ起きてもおかしくない！　ハザードマップに載っていない都内の”危険活断層”

「ボーリング調査のデータを精査したところ、都内にいくつか“隠れた活断層”があると推定されました。とくにJR四ツ谷駅付近から飯田橋駅西側を通り、西日暮里駅付近に至る約７kmの間にあると推定される活断層（名付けて“飯田橋推定断層”）が重要だと考えています。

データによると過去約９万年の間にこの活断層は２回動いており、上下方向に累計で約2.4〜3.2ｍズレています。過去30数万年のスパンでみると、上下方向に約11〜12ｍズレているので単純計算で過去７〜９回程度繰り返し動いていることになります」

そう語るのは、地盤や地質のコンサルタントとして長年、地質調査に携わっている元日本活断層学会副会長の豊蔵勇氏だ。この“飯田橋推定断層”は、国土交通省が発表している「ハザードマップには記載されていない」と警鐘を鳴らす。

「活断層」調査の中身

そもそも「活断層」とは何なのか？

地震は地面の下にある岩盤がズレることで発生するが、過去に繰り返しズレていて今後も動くと考えられる断層のことを「活断層」と呼ぶ。日本には、約2000以上の活断層の存在が確認されているが、まだ正式に調査されていない活断層もある。飯田橋推定断層もその一つだと見られている。

活断層を見つける方法として、地表に現れたズレと地下の見えない地層のズレを調べる『ボーリング調査』、人工的に地面を揺らして地下の断面を見る『反射法地震探査』、地面を削って直接調査する『トレンチ調査』などがある。

豊蔵氏ら地質調査コンサルタント会社の専門家チームは、東京都や区の持っているデータ、地下鉄建設の際のデータ、建物建設のデータなど既存データを詳細に分析し、実地調査を行った。そこにボーリング調査のデータを加えて分析することで、地層分布の上下方向のズレが見つかるというのだ。

「ボーリングデータの間隔が長ければ、その間に地層のズレが起きた原因はいくつも考えられる。しかし、その間隔が短い場合、突然起きたズレには、断層による原因が強く疑われるんです」（豊蔵氏）

研究・調査の結果、とくに飯田橋推定断層とそれと並行するように市ヶ谷を通る断層や九段を通る推定断層が束になった“飯田橋推定断層帯”の存在が明らかになったという。

過去の震災から導かれる可能性は……

豊蔵氏が飯田橋推定断層帯を問題視する理由の一つに、近年、日本で活断層による大震災が起きていることがある。

「昨年１月の能登半島地震では一つの断層ではなく、我々が“雁行（がんこう）”と呼ぶ途切れ途切れになった断層が同時に動いた。これまでに数百年〜2000年間隔で繰り返し動いてきたようだが、昨年１月の地震はこれまでになく大きく、約５mもズレたところがあった。

一方、2016年の熊本地震の時は、前震のマグニチュード6.5と本震のマグニチュード7.3の２回、活断層が動いたんです。主たる断層では横方向に約２mズレて、北の益城町に分岐した断層では20〜30cmしかズレなかった。しかし、断層周辺の木造家屋の多くが全壊や半壊しました」

地震調査研究推進本部によると、首都直下地震の今後30年以内の発生確率は70％。推定マグニチュードは7.3で、その震源は地下35kmよりも深いところを想定している。

「飯田橋推定断層帯での地震の確率は、首都直下地震の確率よりかなり低いでしょう。しかし、活断層はプレートの動きに起因する海溝型の地震と違って、周期によって推測することは難しく、実際に起こった結果でしかわからない。飯田橋推定断層帯が過去約９万年間に最大で約3.2mズレているのは間違いない。それ以前も複数回繰り返しズレている。

そして、そこから推定されるマグニチュードは6.5程度。しかも飯田橋推定断層帯は、地下鉄南北線の本駒込駅の近くで一部地表に顔を出している可能性がある。首都直下地震では震源が“地下35kmよりも深いところ”と推定されていますが、地表直下や地下10kmよりも浅いところと推定されます。震源が浅ければ浅いほど、その揺れが減衰されずに大きく地表に伝わることになります」（豊蔵氏）

首都直下地震や南海トラフ地震は、戦後から高度経済成長期に発展した木造家屋の密集地域や、複雑に絡み合った電力・上下水道・ガスなどのライフラインに加え、交通・電力・通信などのインフラ等への被害も想像され、過去に経験したことのない国難級のものになるといわれている。

前述した通り、飯田橋推定断層帯のある一帯には、政府機関や商業施設が多く、地下鉄の路線が網の目のように走っている。飯田橋推定断層帯が動けば、被害は、より直接的で甚大なものになるだろう。

「飯田橋推定断層帯について、現在のハザードマップ等ではまったく考慮されていない。確かに今後30年以内に70%の確率で起こるものではなく、『我が国の主要活断層』で見られるZランク（30年以内の地震発生確率が0.1％未満）より低いかもしれない。

でも、頻度は高くなくても、起こってしまえば大変なことになる。首都直下の活断層については国難級にもなり得るリスクの大きさを考慮して、ちゃんと調べなくてはならない。調査の結果、その確率が小さくなれば安心材料となる。

私はいたずらに恐怖を煽っているわけではありません。正しく恐れなくてはいけない……そのためには詳細な調査が必要なのです」（同前）

地震大国である日本に住む限り、リスクからは逃れられない。東日本大震災では“想定を超える”破壊力を見せつけられた。後悔したくないからこそ、正しく恐れたいものだ。