忙しい日もすぐ作れる！【下味冷凍】レシピ7選〜メインからおつまみまで冷凍庫でスタンバイ
物価高が続く今、毎日の時短と節約は大きな課題です。「下味冷凍」なら、肉や魚に下味をつけたまま冷凍することで、特売品のまとめ買いが可能になり、調理時間も大幅に短縮できます。
今回は、下味冷凍のメリットと、毎日の献立に役立つおすすめレシピ7選をご紹介します！
■下味冷凍とは？
下味冷凍とは、肉や魚などのメイン食材に下味をつけ、フリーザーバッグで冷凍保存する方法です。調理時間を大幅に短縮できるほか、食材を無駄なく使い切れるため注目されています。
和洋中さまざまな味付けで冷凍すれば、献立のバリエーションも簡単に増やせるのが魅力です。
■時短＆節約に！ 下味冷凍のメリット
下味冷凍の最大のメリットは、忙しい毎日を助ける「時短」効果です。週末などにまとめて仕込んでおけば、解凍後すぐに加熱するだけでメイン料理ができます。具材のカットや味付けといった手間が不要なため、疲れて帰宅した後でもすぐに食卓を整えられますよ。
また、お財布にやさしい「節約」効果が大きいのもポイント。冷蔵よりも日持ちしやすいため、特売日にまとめ買いしてもフードロスを減らせます。調理工程が短くなることで、光熱費の節約につながる可能性も大。
さらに、冷凍と解凍の過程で食材の細胞が壊れやすくなるため、調味料がなじみやすく、短時間でも味がしっかりしみ込むという効果も期待できます。肉や魚のパサつきを防ぎ、しっとりとした仕上がりになることも。
特にキノコ類、ナス、ブロッコリーは、旨み成分が出やすくなると言われています。ただし、冷凍保存が長くなると風味や食感が落ちやすいため、なるべく早めに使い切るのが理想です。
【味しみ抜群】下味冷凍でナスと豚肉のみそ炒め
傷みやすいナスは、豚肉と一緒に冷凍するのがイチオシ。冷凍でナスの細胞が壊れるため、みそだれがしっかりしみ込みます。豆板醤のピリ辛さがごはんと相性抜群です。朝に冷蔵庫へ移すだけで、帰宅後すぐに短時間で主菜が出来上がります。
■解凍するだけ！ 毎日の食卓を助ける便利レシピ6選
鶏手羽元とパイナップルを一緒に漬け込むと、肉のタンパク質が分解されてお肉がやわらかくなります。砂糖の代わりに缶詰のシロップを使うことで、深みのある甘さに。解凍後に蒸し焼きにすれば、ホロリと崩れる絶品の照り焼きが完成します。
麻婆ナスは油を吸いやすいのが難点ですが、下味冷凍すれば少量の炒め油でOKです。冷凍でナスがやわらかくなるため、時短にもつながります。ナスは冷凍しても食物繊維やミネラルなどの栄養素がほとんど損なわれないのも特徴。赤みその深いコクが本格中華の味わいを演出してくれますよ。
下味冷凍なら塩サバにしっかりと味がしみ込むため、生臭さを気にせず楽しめます。酢やしょうゆなどで下味をつけると、パサつかずに旨みがアップ。野菜もたっぷり摂れるため、栄養バランスも整った一皿です。
切干し大根や干しシイタケなどの乾物を戻さずに、調味料と冷凍するのがおいしさの秘訣です。乾物の旨みが鮭にじんわりしみ込み、奥深い味わいに。冷凍すると旨みがアップする生シイタケやエノキ、長ねぎを加えて具だくさんにしても良いですよ。
ゆでエビやボイルホタテをニンニク入りオリーブオイルに浸して冷凍すれば、急な来客にもすぐに対応できます。凍ったままオーブントースターで温めるだけで、香り高いアヒージョの完成。アルミ皿を使えば、洗い物を減らせますよ。
自家製の冷凍チャーハンは、時間がないときのランチや夜食に重宝します。野菜を刻み、ごはんと溶き卵を混ぜて冷凍すれば、凍ったまま炒めるだけという手軽さ。顆粒スープの素をカレー粉に代えてスパイシーに味付けするなど、アレンジも自在です。
■冷凍庫にある安心 下味冷凍で叶える食卓革命
下味冷凍は、忙しい日の献立作りを劇的にラクにする実用的なテクニックです。特売品の肉や魚を無駄なく使い切れるため、物価高が続く今こそ、家計を賢く助ける心強い味方になります。
フリーザーバッグに食材と調味料をまとめて入れるだけなので、手間がかからず、すぐに冷凍庫にスタンバイ可能！ ご紹介したレシピを参考に、ぜひ週末に下味冷凍を始めて、毎日の食卓を豊かにしてくださいね。
(ともみ)
今回は、下味冷凍のメリットと、毎日の献立に役立つおすすめレシピ7選をご紹介します！
■下味冷凍とは？
下味冷凍とは、肉や魚などのメイン食材に下味をつけ、フリーザーバッグで冷凍保存する方法です。調理時間を大幅に短縮できるほか、食材を無駄なく使い切れるため注目されています。
■時短＆節約に！ 下味冷凍のメリット
下味冷凍の最大のメリットは、忙しい毎日を助ける「時短」効果です。週末などにまとめて仕込んでおけば、解凍後すぐに加熱するだけでメイン料理ができます。具材のカットや味付けといった手間が不要なため、疲れて帰宅した後でもすぐに食卓を整えられますよ。
また、お財布にやさしい「節約」効果が大きいのもポイント。冷蔵よりも日持ちしやすいため、特売日にまとめ買いしてもフードロスを減らせます。調理工程が短くなることで、光熱費の節約につながる可能性も大。
さらに、冷凍と解凍の過程で食材の細胞が壊れやすくなるため、調味料がなじみやすく、短時間でも味がしっかりしみ込むという効果も期待できます。肉や魚のパサつきを防ぎ、しっとりとした仕上がりになることも。
特にキノコ類、ナス、ブロッコリーは、旨み成分が出やすくなると言われています。ただし、冷凍保存が長くなると風味や食感が落ちやすいため、なるべく早めに使い切るのが理想です。
【味しみ抜群】下味冷凍でナスと豚肉のみそ炒め
傷みやすいナスは、豚肉と一緒に冷凍するのがイチオシ。冷凍でナスの細胞が壊れるため、みそだれがしっかりしみ込みます。豆板醤のピリ辛さがごはんと相性抜群です。朝に冷蔵庫へ移すだけで、帰宅後すぐに短時間で主菜が出来上がります。
下味冷凍でナスと豚肉のみそ炒め
【材料】（4人分）
ナス 4本
玉ネギ 1/2個
豚肉(こま切れ) 200g
<下味>
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
<合わせみそ>
みそ 大さじ 3
砂糖 大さじ 2
みりん 大さじ 2
豆板醤 少々
ショウガ(すりおろし) 1片分
【下準備】
1、ナスはひとくち大に切って水に10分放ち、ザルに上げて水気をきる。玉ネギは幅5mmのくし切りにする。
2、ボウルに＜下味＞の材料を合わせ、豚肉をからめる。
3、密封できる袋に＜合わせみそ＞の材料を合わせ、ナスと玉ネギをからめる。続いて＜下味＞をからめた豚肉を入れて封をし、冷凍庫に移す。
風味を保つポイントは短時間で冷凍することです。食材を広げるように入れ、空気を抜いて封をしてください。冷凍保存期間は3週間です。
【作り方】
1、調理する半日〜1日前に保存袋を冷凍庫から冷蔵庫へ移し、解凍する。
解凍する時間は調理時間に含みません。
2、袋の中の材料全てをフライパンに移し、時々混ぜながら火にかける。
3、全体が温まってフツフツしてきたら火を弱め、フライパンに蓋をして火を通す。
4、蓋を外し、時々混ぜながら強火で煮詰め、器に盛る。
【材料】（4人分）
ナス 4本
玉ネギ 1/2個
豚肉(こま切れ) 200g
<下味>
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 2
<合わせみそ>
みそ 大さじ 3
砂糖 大さじ 2
みりん 大さじ 2
豆板醤 少々
ショウガ(すりおろし) 1片分
【下準備】
1、ナスはひとくち大に切って水に10分放ち、ザルに上げて水気をきる。玉ネギは幅5mmのくし切りにする。
2、ボウルに＜下味＞の材料を合わせ、豚肉をからめる。
3、密封できる袋に＜合わせみそ＞の材料を合わせ、ナスと玉ネギをからめる。続いて＜下味＞をからめた豚肉を入れて封をし、冷凍庫に移す。
風味を保つポイントは短時間で冷凍することです。食材を広げるように入れ、空気を抜いて封をしてください。冷凍保存期間は3週間です。
【作り方】
1、調理する半日〜1日前に保存袋を冷凍庫から冷蔵庫へ移し、解凍する。
解凍する時間は調理時間に含みません。
2、袋の中の材料全てをフライパンに移し、時々混ぜながら火にかける。
3、全体が温まってフツフツしてきたら火を弱め、フライパンに蓋をして火を通す。
4、蓋を外し、時々混ぜながら強火で煮詰め、器に盛る。
■解凍するだけ！ 毎日の食卓を助ける便利レシピ6選
調味料2つ！ 鶏手羽元のシロップ照り焼き
鶏手羽元とパイナップルを一緒に漬け込むと、肉のタンパク質が分解されてお肉がやわらかくなります。砂糖の代わりに缶詰のシロップを使うことで、深みのある甘さに。解凍後に蒸し焼きにすれば、ホロリと崩れる絶品の照り焼きが完成します。
下味冷凍で麻婆ナス
麻婆ナスは油を吸いやすいのが難点ですが、下味冷凍すれば少量の炒め油でOKです。冷凍でナスがやわらかくなるため、時短にもつながります。ナスは冷凍しても食物繊維やミネラルなどの栄養素がほとんど損なわれないのも特徴。赤みその深いコクが本格中華の味わいを演出してくれますよ。
下味冷凍で塩サバの甘酢あんかけ
下味冷凍なら塩サバにしっかりと味がしみ込むため、生臭さを気にせず楽しめます。酢やしょうゆなどで下味をつけると、パサつかずに旨みがアップ。野菜もたっぷり摂れるため、栄養バランスも整った一皿です。
下味冷凍で鮭と切干し大根の炒め煮
切干し大根や干しシイタケなどの乾物を戻さずに、調味料と冷凍するのがおいしさの秘訣です。乾物の旨みが鮭にじんわりしみ込み、奥深い味わいに。冷凍すると旨みがアップする生シイタケやエノキ、長ねぎを加えて具だくさんにしても良いですよ。
皿ごと下味冷凍！ エビとホタテのアヒージョ
ゆでエビやボイルホタテをニンニク入りオリーブオイルに浸して冷凍すれば、急な来客にもすぐに対応できます。凍ったままオーブントースターで温めるだけで、香り高いアヒージョの完成。アルミ皿を使えば、洗い物を減らせますよ。
下味冷凍で具だくさん洋風チャーハン
自家製の冷凍チャーハンは、時間がないときのランチや夜食に重宝します。野菜を刻み、ごはんと溶き卵を混ぜて冷凍すれば、凍ったまま炒めるだけという手軽さ。顆粒スープの素をカレー粉に代えてスパイシーに味付けするなど、アレンジも自在です。
■冷凍庫にある安心 下味冷凍で叶える食卓革命
下味冷凍は、忙しい日の献立作りを劇的にラクにする実用的なテクニックです。特売品の肉や魚を無駄なく使い切れるため、物価高が続く今こそ、家計を賢く助ける心強い味方になります。
フリーザーバッグに食材と調味料をまとめて入れるだけなので、手間がかからず、すぐに冷凍庫にスタンバイ可能！ ご紹介したレシピを参考に、ぜひ週末に下味冷凍を始めて、毎日の食卓を豊かにしてくださいね。
(ともみ)