１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーと、美人マネジャーで妻の清水ゆりが１６日、共同のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。経営する会社が危機を迎えている中で、夫婦での話し合う緊迫の場面が配信された。

ジョリーは８月にＸで「全てを失った」と綴り、残高がわずかとなった預金額を公開。９月にはＹｏｕＴｕｂｅカメラマンへの給与の支払いが滞ってることを明かし、今月に入り、ＹｏｕＴｕｂｅで「信じていた人間に裏切られたこと、そして、現実感のない被害の大きさに今も心は追いついていません」と明かしていた。

ジョリーは「口座がすっからかん」で現在家賃も滞納している状態であることを妻に告白。「もう潰すしかない。株式会社ジョリー。従業員に関してももうほとんどが辞めた」と説明し、「こんな状況で幸せにしてあげられるかっていったら、多分そんなこともないし、ゆりのことも支えれる自信が今ないわけよ、俺には。俺といないほうがいいんじゃないかなって」と、切り出した。清水は「なんで、なんのために結婚したん？普通にあなたに養ってもらおうと思って結婚したつもりないし。そういう状況やから一緒に頑張っていこうねって話じゃなくて？」と怒り、自身のミスを口にするジョリーに「人間ミスの一つや二つあるくない？そんなこといったら、Ｗ不倫なんて大きなミスよ人生において！それを乗り越えて一緒におるやん」と訴えた。２人は昨年末からネット上で結婚、ダブル不倫騒動で話題となり、互いに認めた上で、ともに歩んでいくことを決めていた。

清水はジョリーの話を聞いた上で、内緒で撮影していることに激怒。「撮ってる？なんか。載せるつもりなん？全部を動画にせんでほしい。動画にするならせめてパロディにしてほしい。こういう大事な話を一番最初にそもそも２人でするべきやと思うわけ。プライベートはどこにあんの？私の。別に負債を抱えたことには怒ってない。しゃあないと思う。ただ、自分のプライベートを一言の断りもなしにずっと撮影されるんは気にくわん」とぶちまけ、険悪なムードの中で動画は終わった。