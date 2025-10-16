この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が語る「ドルの安全神話は終わった」世界の中央銀行が一斉に金を買い始めた理由を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【レイ・ダリオが警告】米国債務は脅威の12兆ドル！？この唯一の解決策と対策について解説していきます！」と題した動画で、世界の中央銀行による金（ゴールド）の大量購入や、米ドルの地位揺らぎについて鋭く分析した。



冒頭で宮脇氏は「世界の中央銀行は、ドルの代わりに何を買い始めているのかというと、ゴールドですね」と述べ、調査会社のデータを示しながら「世界の中央銀行による金の購入量は歴史的な水準に達しています」と現状に警鐘を鳴らす。



アメリカの巨額債務問題については、レイ・ダリオ氏の「アメリカの借金は、もはや金融システム全体を脅かすレベルだ」という発言を引用。その背景として、アメリカが2025年には約12兆ドル、つまり日本の国家予算の10倍以上に相当する国債を発行・借り換えしなければならないという異常事態を詳しく解説した。



さらに宮脇氏は、かつて日本や中国など海外の中央銀行が米国債を主要保有者だったにもかかわらず、近年「地政学リスクの高まり」「貿易構造の多極化」「資産の多様化」などを理由に米国債の保有割合を減らしている点に言及。「世界の中央銀行が外貨準備の一部をゴールドへ組み替える動きは、ドルの価値下落を見越したものだ」と分析。その上で「過去のリスクオフならドル買いという常識さえ崩れつつある」と警戒感を示した。



また、金利環境については「長期金利には『タームプレミアム』という概念があり、現在そのプレミアムが構造的に上昇し始めている」とし、「アメリカの国債を買い支える海外勢が減り、需給バランスの悪化が長期金利上昇の土台となる。今後FRBが利下げしても長期金利は下がりにくい可能性がある」と説く。



注目点として「金利上昇局面では、本来金は不利とされていたが、今は資産防衛の観点で『ゴールドが究極の財政ヘッジになる』という新たな常識が生まれている」と宮脇氏。さらに「今後はドルの絶対的安全資産という地位自体が金に揺らぐ」と警告した。



動画終盤では「まずはポートフォリオの中でゴールドの保有割合を見直すことや、債券と株式のバランス、さらには通貨分散や現物・ETFの使い分けが重要」と個人投資家に向けアドバイス。「国の信用が揺らぐとき、人々が最後に頼るのは人類5000年の歴史で価値を認めてきた金なんです」と呼びかけ、動画を締めくくった。