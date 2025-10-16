アサヒグループホールディングスへのサイバー攻撃で、ハッカー集団の「Qilin(キリン)」が10月7日に犯行声明を出した。

【画像】発売延期になった新商品

Qilinはロシアを拠点としていると見られ、2022年頃から活動が確認されるようになった。彼らはダークウェブサイトに、約800件にのぼる過去の侵入事案を紹介。アメリカや中国、韓国など世界中の企業が被害に遭っている。

「彼らはランサムウェアを使い、企業のデータを抜き取って暗号化し、復元する対価として身代金を要求。さらに、盗んだ情報を公開すると脅す、二重脅迫を行う手口を使う」（経済部記者）

Qilinは今回、アサヒの財務情報や事業計画書、従業員の個人情報など少なくとも27ギガバイトのデータ、9300以上のファイルを盗んだとしている。そして内部文書の画像をウェブサイトで公開した。



アサヒは株価にも大打撃を受けた ©︎時事通信社

狙われたアサヒは9月末、サイバー攻撃でシステム障害が発生したと公表。国内の酒類や飲料、食品の受注や出荷業務を停止した。

「国内の全30工場の殆どで生産が一時ストップ。一部の注文を紙やFAXで受け付けて、手作業で順次出荷を再開したものの、対応範囲は限定的です」（同前）

（森岡 英樹／週刊文春 2025年10月9日号）