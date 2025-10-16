人気サッカーゲーム『FC26』、モバイル版が正式リリース！サービス終了から5日…本家EAから新作が突如登場

Electronic Arts（EA）は14日、モバイルで世界最高峰のサッカー体験を実現する最新作として、『EA SPORTS FC™ Mobile 26』を2025年10月14日（火）に日本で正式リリースしたと発表した。

世界で最も高い人気を誇るサッカーゲームの一つ、「EA SPORTS FC™」シリーズ。そのモバイル版は、日本では株式会社ネクソンがEAとともに2020年10月より提供してきたが、先日10月9日をもってサービスを終了していた。

今回、その5日後に何の前触れもないまま、本家EAからモバイル版最新作が登場。ファンの声にこたえ、操作性・戦術性・ビジュアルのすべてを刷新したシリーズ最大規模のアップデートとともにリリースされている。

以下はプレスリリースより、今作の特長。

■世界のスターと夢のチームを編成

本作では、19,000人以上の実名選手、690クラブ以上、35の公式リーグを収録。モバイルで世界最高峰のサッカーをリアルに体験できます。イングランドのプレミアリーグはリヴァプールFCやチェルシーFC、スペインのラ・リーガEAスポーツからレアル・マドリーCFなどの人気チームが登場。

ジュード・ベリンガム、ジャマル・ムシアラ、フィルヒル・ファン・ダイク、コール・パーマーのようなサッカー界のトップスターや、ズラタン・イブラヒモヴィッチ氏、中田英寿氏、マルセロ氏といったレジェンドのアイコンも数多く登場し、モバイルゲームで追随を許さない圧倒的なオーセンティシティをお届けします。

■本格的なサッカー戦術に最適化されたモバイル操作

EA SPORTS FC™ Mobileは、自動操作や手動操作に加え、ジェスチャーモードとボタンモードの両方をサポートしており、究極のサッカーゲーム体験を提供します。

■ゲームモードがさらに進化

好みに合わせて遊べる、豊富なプレイモードを搭載。通常の11対11の試合に加え、制限時間内にゴール数を競う「VSアタック」モード、本格的なサッカー戦術や戦略を駆使し、実際のスポーツリーグさながらの昇格や降格を体験できる「シミュレーションリーグ」、さらにドリブル、パス、シュートなどを楽しめる「スキルゲーム」など、豊富なゲームモードを搭載。

■グラフィック・演出の強化で没入感アップ

視覚面も大きく進化。より「リアルで、ダイナミックなサッカー」がモバイルに。

■チーム強化と成長システムの充実

プレイヤー自身の判断で、チームを編成・成長・カスタマイズ可能。リアルな移籍市場で戦略的な運営も楽しめます。

クラブチャレンジやUCLトーナメントなど新モードが多数搭載された『EA SPORTS FC™ Mobile 26』。手軽にプレイできることから今作も大きな盛り上がりを見せそうだ。