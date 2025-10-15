【「サイコミ」新作タイトル】 10月15日以降順次予約開始

Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」にて連載中の作品を自社で出版する「サイコミ パブリッシング」として、新作5タイトルの紙書籍を12月25日から発売する。各種取扱書店およびECサイトでは、10月15日から順次予約受付を開始している。

今回発売されるのは、「あの日から、答えはすべて君になった。」1巻、「お嬢様の捕まえ方」1巻、「ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～」6巻、「ブレイクニューワールド」2巻、「ヤクザはサウナに入れますか？」1巻の計5作品。

「あの日から、答えはすべて君になった。」 1巻

著：すめしお氏

定価：946円

発売日：12月25日

【あの日から、答えはすべて君になった。】

わけもなく笑顔を向けてくる彼のことが、苦手だった。

人との関わり合いを避け生きてきた高校生の湊、誰からも好かれそつなく生きてきたコンビニ店員、宝栄。

コンビニ裏の駐車場で出会った二人は、休憩時間の時だけ会話を交わす程度の仲だった。

仲良くなりたいと言う宝栄に対し苦手意識を持つ湊だったが、ある時大きな転機が訪れる。

これは友情なのか、それとも… 純粋で不器用で歪な関係が始まった。

「お嬢様の捕まえ方」 1巻

著：城島袋氏

定価：946円

発売日：12月25日

【「お嬢様の捕まえ方」 1巻 あらすじ】

「お嬢様は優等生だ」なんて決めつけちゃあいけない。

富裕層の子女が集まる名門校にて生徒会長を務める真面目な堅物男子、阿波しき。

ある日理事長のお願いで、校内の問題児お嬢様4人を更生させることに！？

好奇心溢れる貧弱お嬢様、鉄壁と絶壁のオタクお嬢様、ダウナー系技巧派お嬢様、グラマラスな寡黙お嬢様――。

彼女たちを卒業させることはできるのか…？

そんな未来も「見えそうで見えない」、育成ラブコメ開幕！！

「ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～」 6巻

著：ブブ氏

定価：1,200円

発売日：12月25日

【「ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～」 6巻 あらすじ】

「君は”かわいい”だけだったんだね」

ちくわの前に突然現れたのは、ポメラニアン似生命体のコワモテ上司！

研修のため地球にやってきたコロッケ人事部長は、回収員の基本技「毛玉錬成」すらできないちくわをロックオン！

のり子の記憶を操作して近くで暮らしながら、ちくわを厳しく個別指導することに！？

果たしてちくわは無事に研修をクリアすることができるのか！？

宇宙一キュートなハートフルコメディ！第6巻！

「ブレイクニューワールド」 2巻

著：宇津江広祐氏

定価：946円

発売日：12月25日

【「ブレイクニューワールド」 2巻 あらすじ】

「裏切ったらお前を殺す」

情報統制局を名乗る何者かに拉致されるキリヤ。しかしその正体は反政府地下組織・クラーク協会で、キリヤを仲間に勧誘する。

騙された怒りから意見は食い違い、クラーク協会のメンバーとディセントで牽制しあう一触即発の状況に。

苛立つ心境を独白するキリヤに対し、ツバキのかけた言葉とは？

そしてキリヤの下した決断は――。

限界監視社会をぶっ壊せ。戦慄のボーイミーツガール 第2巻。

「ヤクザはサウナに入れますか？」 1巻

作画：奧村じーたろー氏 原作：草下シンヤ氏/COMIC ROOM

定価：946円

発売日：12月25日

【「ヤクザは サウナ に入れますか？」 1巻 あらすじ】

「こんな日は絶好の…サウナ日和だ」

理不尽な顧客、横暴な上司…ぶん殴りたくなる気持ちを抑えて、マコトはサウナへと足を運ぶ。バリバリの武闘派ヤクザだったマコトだが、カタギになった今、暴力なんて振るえない。サウナだけが心の支え。しかし「ととのった」マコトに新たな問題が降りかかって…！？

社会の闇をリアルに描き出す草下シンヤと、迫力ある作画で魅せる奧村じーたろーが贈る『ヤクザ×サウナ』の異色作！

取扱法人・ECサイト

アニメイト / ゲーマーズ / 書泉 / とらのあな / メロンブックス / WonderGOO /Amazon / 楽天ブックス / yodobashi.com / タワーレコード / 漫画全巻ドットコム / Comi Comi Studio / CyStore(Cygames公式オンラインショップ)

※商品の予約・販売・在庫状況は、各店舗にお問い合わせください。

(C)Cygames, Inc.