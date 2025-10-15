この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかんのお金守るチャンネル」で元教員・ファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏が、「【知らないと大損】虎の子のタンス預金を守れ！贈与税（相続税）を回避する3つの方法」と題した動画を公開。

昨今増え続ける日本人のタンス預金をめぐり、「おかんが大事なタンス預金、これをなんとか相続税から守りましょう」と語り、法律を守りつつ合理的に現金を子ども世代に移す具体的方法を分かりやすく解説した。



秋山氏は「日本人のタンス預金が60兆円を突破している」という最新のニュースを示し、「老後不安と相続税への懸念からタンス預金がどんどん増えている」と分析。

その上で、「政府批判よりも、今ある制度を賢く使い倒そう」という自身の考えを強調し、「知っているのと知らないのとでは3000万円単位で差がつく」と警鐘を鳴らした。



まず最初に挙げたのは「年間110万円まで非課税とされる『歴年贈与』」の制度。「毎年、直系の縦の関係、つまり親子間などで110万円までなら贈与税がかからず渡せる」と説明し、「これは基礎控除だから税金が0円になる」と話した。



加えて「配偶者は特例で結婚20年以上の場合、家や土地の購入を目的として最大2000万円まで税金がかからない」と優遇措置も紹介した。



次に、「教育資金の一括贈与」については、「30歳未満の子や孫への資金援助なら最大1500万円まで非課税」とし、「雑用税取られるくらいやったら、教育資金として枠を使うのが絶対お得」と力説。

またこの制度が2026年3月まで延長されていることや、今後さらなる延長の可能性にも触れ、「延長される可能性十分ある」と最新情報を共有した。

制度利用時の専用口座の必要性や、30歳到達時に残金があれば課税される点など、実務上の注意も丁寧に説明した。



3つ目は「結婚・子育て資金の一括贈与」。

こちらは「18歳以上50歳未満の子や孫に、一括で最大1000万円まで非課税で贈与できる」とし、結婚式や新居、不妊治療、保育料など広範な費目が対象となる点を紹介。

「不妊治療の金銭的サポートは精神的ケアにも直結する」と、自身の体験も交えて制度の重要性を語った。



またこの制度は2027年まで延長が決定済みなことも強調し、「結婚、子育ての資金援助を考えているなら必ずチェックして」と呼びかけている。



動画の最後には、「グッドボタンやチャンネル登録よろしく」「知っているだけで何千万もの違いが出るから、一緒に学んでいこう」と締めくくり。

メールマガジンやLINE登録で最新のマネー知識を発信していることも案内し、「今日の情報が役立ったならぜひ登録してほしい」と明るく視聴者に語りかけた。