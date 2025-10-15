¸ò´¹¥ì¥ó¥º¥ì¥Ó¥åー¡§Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¡¡ÖII·¿¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬¿ï½ê¤Ë¡¡F1.2¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÂç¸ý·Â¥ì¥ó¥º
¡ÖSigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡×¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹ÀìÍÑ35mm F1.2¥ì¥ó¥º¡ÖSIGMA 35mm F1.2 DG DN¡ÃArt¡×¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Àß·×µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Âç¸ý·Â¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤À¡£
º£²ó¤Ï¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤ò»îÍÑ¤·¤¿¡£Â¾¤ËL¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º´¶¡¦½ÅÎÌ
³°·ÁÀ£Ë¡¤ÏÌó¦µ81.0¡ß113.4mm¤Ç¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó745g¡Ê¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¡Ë¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é°ì²ó¤ê°Ê¾å¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î6Ç¯´Ö¤Î¿Ê²½¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËËÜ¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤Æ»î¼Ì¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥º´¶Åª¤Ë¤Ï35mm F1.4¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥ó¥º¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇF1.2¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£
ÁàºîÀ
¥ê¥ó¥°Îà¤Ï¡ÖArt¡×¥¯¥é¥¹¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤é¤·¤¯¡¢¥«¥á¥éÂ¦¤«¤é½ç¤Ë¡Ö¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÅ¬ÅÙ¤Ê¥È¥ë¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Áàºî»þ¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎÉ¹¥¤À¡£
¶ÀÅûº¸Â¦¤Ë¤Ï¡¢AF¤ÈMF¤òÀÚ¤ê´¹¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥©ー¥«¥¹¥âー¥ÉÀÚ´¹¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¡¢Ç¤°Õ¤Îµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡ÖAFL¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈAFL¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¾å°Ì¥é¥¤¥ó¤é¤·¤¤½¼¼Â¤·¤¿ÁàºîÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤òON/OFF¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÅ»ß²è»£±Æ¤Ç¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëON¡¢Æ°²è»£±Æ¤Ç¤Ï³ê¤é¤«¤Ë²ó¤»¤ëOFF¤È¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶ÀÅû±¦Â¦¤Ë¤Ï¡Ö¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¥í¥Ã¥¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤òÅëºÜ¡£¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¤ò¡ÖA¡×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê¹Ê¤ê¥ªー¥È¡Ë¤Ç¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸í¤Ã¤Æ¡ÖA¡×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤À¡£
²òÁüÀÇ½
²òÁüÀÇ½¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ³«ÊüF1.2¤Ç±óÊý¤Î·úÊª¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£ºÇ¿·Àß·×¤Î¥ì¥ó¥º¤é¤·¤¯¡¢³«Êü¤«¤é¸«»ö¤Ê²òÁüÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃæ±ûÉô¤Î¥·¥ãー¥×¥Í¥¹¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/8,000ÉÃ¡¢F1.2¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 100
Ãæ±ûÉÕ¶á¤ò³ÈÂç
°ìÊý¤Ç¡¢¼þÊÕÉô¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë²òÁü´¶¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÍî¤Á¹þ¤ßÊý¤Ï´Ë¤ä¤«¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¿§¼ýº¹¤¬¤Û¤ÜÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¡¢¸÷³ØÀß·×¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¼þÊÕ¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÁü¤Î´Å¤µ¤ÏµÞÂ®¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡£²¼¤ÎºîÎã¤ÏF5.6¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼þÊÕÉô¤Î²è¼Á¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ±ûÉÕ¶á¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤ÇÀºÌ©¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥·¥°¥Þ¤é¤·¤¤ÀÚ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥·¥ãー¥×¥Í¥¹¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/250ÉÃ¡¢F5.6¡¢－1.3EV¡Ë¡¿ISO 100
¶áÀÜ»£±ÆÀÇ½
ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤Ï28cm¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¤ÏÌó0.19ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Û¤É´ó¤ì¤Ê¤¤¥ì¥ó¥º¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢35mm¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¡¢¤·¤«¤â³«ÊüF1.2¤È¤¤¤¦Âç¸ý·Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¡£¿ÍÊª¤Î¼ê¸µ¤ä¥Æー¥Ö¥ë¾å¤Î¾®Êª¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¶áÀÜÀÇ½¤À¡£
ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¤Ç¤âÉÁ¼Ì¤ÎÇËÃ¾¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¼´¾å¿§¼ýº¹¤ÎÈ¯À¸¤â¤Û¤È¤ó¤É³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SLD¥¬¥é¥¹¤ä¹â¶þÀÞÎ¨¤Î°Û¾ïÊ¬»¶¥¬¥é¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¸÷³ØÀß·×¤¬¡¢¤³¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÉÁ¼Ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/200ÉÃ¡¢F2.8¡¢¡Ü1.3EV¡Ë¡¿ISO 400
ºîÎã
³«ÊüF1.2¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¥±¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÜ¥ì¥ó¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ô¥ó¥ÈÌÌ¤È½À¤é¤«¤Ê¥Ü¥±Ì£¤ÎÂÐÈæ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÉÁ¼Ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£2Àþ¥Ü¥±¤ÎÈ¯À¸¤â¤è¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØ·Ê¤È¤ÎÊ¬Î¥¤â¼«Á³¤Ç³ê¤é¤«¤À¡£¤Þ¤¿¡¢AF¶îÆ°¤Ë¤Ï¥·¥°¥ÞÆÈ¼«¤Î¥ê¥Ë¥¢¥âー¥¿ーHLA¤ò2´ðÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÓÉÒ¤«¤ÄÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/200ÉÃ¡¢F1.2¡¢¡Ü1.0EV¡Ë¡¿ISO 400
¤ä¤ä¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤¹¡£¹Ê¤êÃÍ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ËºÇ¤â¹ç¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤â¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ì¥ó¥º¤Î³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Éý¹¤¤¹Ê¤êÃÍ¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/8ÉÃ¡¢F5.6¡¢－0.7EV¡Ë¡¿ISO 400
Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¼þ°Ï¤¬¤«¤Ê¤ê°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥·ー¥ó¤³¤½Âç¸ý·Â¥ì¥ó¥º¤Î¿¿²Á¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¡£²èÌÌÁ´ÂÎ¤Î²è¼Á¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¹Ê¤êÃÍ¤ÏF2¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âISO 400¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿ーÂ®ÅÙ1/80ÉÃ¤È¤¤¤¦¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¡£½àÉ¸½à¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë35mm¤Î²è³Ñ¤Ï¡¢¿ÍÊª¤È³¹¤Î¾ð·Ê¤ò¼«Á³¤ËÆ±µï¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¸ý·Â¤È35mm¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÏºî°ÕÍß¤òÁß¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/80ÉÃ¡¢F2.0¡¢¡Ü0.3EV¡Ë¡¿ISO 400
35mm¤È¤¤¤¦¼«Á³¤Ê²è³Ñ¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤âµ¤Éé¤ï¤º»È¤¨¤ëÍê¤â¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤Ê¤é¡¢Çö°Å¤¤Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³¸÷¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë1Ëç¤Ë¤Ç¤¤ë¡£Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò»£¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥Õ¥©¥È¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤Þ¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÀÚ¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¦Á7R V¡¿Sigma 35mm F1.2 DG II¡ÃArt¡¿35mm¡¿¹Ê¤êÍ¥ÀèAE¡Ê1/500ÉÃ¡¢F2.0¡¢－0.3EV¡Ë¡¿ISO 800
¤Þ¤È¤á
½éÂå¡ÖSIGMA 35mm F1.2 DG DN¡ÃArt¡×¤«¤é6Ç¯¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¿Ê²½¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥ì¥ó¥º¤À¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂçÉý¤Ê¾®·¿¡¦·ÚÎÌ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÁ¼ÌÀÇ½¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥°¥Þ¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ÎÀ®½Ï¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤¹1ËÜ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁàºîÀ¤ä¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ°Õ¿Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë±þÅúÀ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¿Ê²½¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥°¥Þ¤¬¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ò¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ë¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½ãÀµ¥ì¥ó¥º¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Ã±ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¶Ë¤á¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤ÎÂç¸ý·ÂÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥â¥Ç¥ë¡§Æ©»Ò