¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¼´ï¤«¡×¡ÖÀè¤Ë¿©ÎÈ¤ò¡×¶âÀµ²¸¤Î±ÜÊ¼¼°¤Ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþÁýÉý
ËÌÄ«Á¯¤¬10ÆüÌë¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÊ¿¾í¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ÜÊ¼¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï·³»öÎÏ¸Ø¼¨¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢À¸³è¶ì¤È¤ÎÍîº¹¤ËÃ²¤¯À¼¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Î¸½ÃÏ¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÜÊ¼¼°¤ò¸«¤¿Ê¿¾ë¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë»Ô¤Î½»Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¸Ø¤ê¡×¤È¡ÖµõÌµ¡×¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤¯³ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ë½»Ì±¤Ï¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÆ²¡¹¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ËÉðÎÏ¤òÀä¤¨¤º¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢À©ºÛ²¼¤Ç¤â·³»öÎÏ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë»ØÆ³Éô¤Î¼êÏÓ¤ò¾Î»¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤â¼ê½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É²æ¤¬·³¤Ï¶¯Âç¤À¡£¶âÀµ²¸¸µ¿ã¤Ï°ÎÂç¤À¡×¤ÈÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¼Ô¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÎÄêÅªÈ¿±þ¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤«¤éÁÄ¹ñ¤ò¼é¤ë³ËÍÞ»ßÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·³»öÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤Þ¤º¿©ÎÈ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë½»Ì±¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¤ÎÎÈ¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë½îÌ±¤Û¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê±ÜÊ¼¼°±ÇÁü¤Ë¶¯¤¤ÁÂ³°´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö±ÜÊ¼¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ê¼»Î¤âÌ±¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤ò°é¤Æ¤¿¿ÍÌ±¤¬µ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è¶ì¤òÊüÃÖ¤·¤Æ·³»öÎÏ¤Ð¤«¤ê¸Ø¼¨¤¹¤ëÅö¶É¤Ë¡¢¤¿¤áÂ©¤ÈÊ°¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
Ê¿¾ë»Ô¤Î£¶£°ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤Î±¢¤Ç¡¢Ê¢¤ò¤¹¤«¤»¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ÏÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£µ²¤¨¤¿Ì±¤ÎÁ°¤ÇÃ¯¤«¤¬Ìý¤ÎÆ÷¤¤¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤´ÃÚÁö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¶ì¡¹¤·¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é¡ÈÇòÊÆ¤ËÆÚ½Á¤ò¡É¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¡£Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¼«ÎÏ¤Ç¿©ÎÁ¤âÆÀ¤é¤ì¤º¡¢»Ò¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§ËÌÄ«Á¯¡Ö¹ü¤ÈÈé¤À¤±¤Î½÷ÀÊ¼»Î¡×¤¬Áö¤Ã¤¿¶ØÃÇ¤Î¹Ô°Ù¡Ë
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÅö¶É¤¬·³»öÎÏ¶¯²½¤À¤±¤ò¾§¤¨¡¢À¸³è²þÁ±ºö¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔËþ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡Ö¡ØÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ³Ë¶¯¹ñ¤òÃÛ¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢µ²¤¨¤ëÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ï¤ä¶õµõ¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯»ØÆ³Éô¤¬¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿º£²ó¤Î±ÜÊ¼¼°¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤à¤·¤í·ÐºÑÆñ¤È¼Ò²ñ³Êº¹¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿·Á¤À¡£ÇÉ¼ê¤Ê·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤«¡×¡ÖÀè¤Ë¿©ÎÈ¤ò¡×¤ÈÃ²¤¯Ì±¤ÎÀ¼¤¬ÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£