±óÆ£¹Ò¤¬¡È¥»¥ì¥½¥ó¡É¤Î¼é¸î¿À¥¢¥ê¥½¥ó¤ÈÆüËÜÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò´ÑÀï¡¡Æ±Î½C¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬Åê¹Æ¡õ»î¹ç¸å¤Ë±óÆ£¤â¥·¥§¥¢

¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¥¢¥ê¥½¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤è¤ë°ìÀï¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ËÆÀÅÀ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤¬µÕ½±³«»Ï¡£¤Þ¤º52Ê¬¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Î¥ß¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¾å¤ËÆÍ¤»É¤¹¤È¡¢62Ê¬¤ËMF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¡£71Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬3¡Ý2¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤Ë¤è¤êÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¼Âà¤·¤¿¼ç¾¤Î±óÆ£¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤È¥¢¥ê¥½¥ó¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢±óÆ£¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤â¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
