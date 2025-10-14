¸åÈ¾¤ÏÆüËÜ¤ÎÁÈ¿¥¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¡£Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÎò»ËÅªÇÔÀï¤òµÊ¤¹
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï11¾¡£²Ê¬¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¸Ø¤ë¡È²¦¹ñ¡É¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¡Ý£³¡Ý£³¤Ç¡¢GK¤¬¥¦¡¼¥´¡¦¥½¥¦¥¶¡¢DF¤¬¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¢¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥é¥¦¥É¡¢MF¤¬¥«¥¼¥ß¡¼¥í¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¡¢FW¤¬¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â¤¯¡¢10Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¡¢È´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷»þ¤ËÉß¤¯£´¡Ý£µ¡Ý£±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë£µ¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤«¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤áÊø¤»¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç22 Ê¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤òµö¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¤Ê¤É¡¢20Ê¬²á¤®¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡26Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀèÀ©ÃÆ¡£32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤È¡¢Á°È¾¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¨¡¨¡¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¿Ø·Á¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¡¢±¿Æ°ÎÌ¤â¸º¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï52Ê¬¤Ë¥ß¥¹¤«¤é£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ62Ê¬¡¢71Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡££²¡Ý£³¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¸å¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂÕËý¡£»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆüËÜ¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¹õÀ±¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï£²¡Ý£³¡Ë¡£Îò»ËÅªÇÔÀï¤È¸À¤Ã¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡© ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤«¹ñ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¼ó°Ì´ÙÍî¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ¤Ë£µ¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤«¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤áÊø¤»¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç22 Ê¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤òµö¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤ë¤Ê¤É¡¢20Ê¬²á¤®¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡26Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀèÀ©ÃÆ¡£32Ê¬¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤È¡¢Á°È¾¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¨¡¨¡¡£
¡¡¸åÈ¾¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¿Ø·Á¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¡¢±¿Æ°ÎÌ¤â¸º¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï52Ê¬¤Ë¥ß¥¹¤«¤é£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤òÆüËÜ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ62Ê¬¡¢71Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¡££²¡Ý£³¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¸å¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÂÕËý¡£»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼éÈ÷¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Êø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÆüËÜ¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¸Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡ÆüËÜÀï¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î¹õÀ±¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï£²¡Ý£³¡Ë¡£Îò»ËÅªÇÔÀï¤È¸À¤Ã¤ÆÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡© ºÇ¿·FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤«¹ñ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¼ó°Ì´ÙÍî¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©