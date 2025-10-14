Î®¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤¨¤¿¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É°ËÅì½ãÌé¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ÈÀµ³ÎÌµÈæ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÇGK¤¬ÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤¬Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤Èº´Ìî³¤½®¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÆ²°ÂÎ§¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆîÌîÂó¼Â¡¢CF¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÃæÂ¼¤ä¾åÅÄ¤Î¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤½¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆ²°Â¤ÈÃæÂ¼¤ò´Þ¤à£µ¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÂÐ±þ¡£¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¸åÈ¾¤ä¥¹¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£µ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë·Ò¤²¤ëÏ¢Æ°À¤¬¸÷¤ê¡¢¡ÈÂ®¹¶¤³¤½ÆüËÜ¤ÎÉð´ï¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢20Ê¬²á¤®¤Þ¤Ç¾å¼ê¤¯»î¹ç¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¤â26Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë32Ê¬¤Ë¤â¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê£°¡Ý£²¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ´Å¤µ¤òÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸åÈ¾¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿Ø·Á¤¬´Ö±ä¤Ó¤·¤¿¤«¤é¤«¡£¹¶¤á¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤¬Áý¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï52Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë°ËÅì½ãÌé¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæÂ¼¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¾åÅÄ¤¬°ËÅì¤ÎCK¤«¤éµÕÅ¾ÃÆ¤È°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Î½ÐÍè¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µÕ½±·à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬54Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿°ËÅì¤À¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ÈÀµ³ÎÌµÈæ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿³èÌö¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÆüËÜ¤Ï£³¡Ý£²¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤Î²¦¹ñ¤«¤é½é¤á¤ÆÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜÈÖ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
