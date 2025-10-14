¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÍî¤Á¤Æ»àË´¡¡¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿20ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤±¤¬ ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤Á¤Æ»àË´¤·¡¢20ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆ¬¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÏÅö»þ¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¡Ö¿Í¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤«¤é14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÏÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔÈÎÌô¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£