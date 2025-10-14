村上信五、結婚発表の文書で元＆現メンバーに粋な計らい「泣かせんなよ」注目集めた“貴”の一文字
《この度結婚させていただくことになりました》
【写真】元＆現メンバーに粋な計らいをした村上信五の結婚発表文書
10月14日、STARTO ENTERTAINMENTの『SUPER EIGHT』に所属する村上信五が冒頭のように結婚を発表した。
村上信五の粋な計らいに感激
「お相手は一般女性とのこと。村上さんは芸能活動は山あり谷ありだったとしたうえで、“SUPER EIGHTの一員として横に寄り添い、信じて支えてくれる仲間たちに導かれ、いつも輝く未来を見据えることができました。そしてファンの皆さまとの長年の経験が貴い道を照らしてくれました”とメンバーとファンに感謝を伝えていました」（スポーツ紙記者）
末尾は《おおきに ありがとう》と村上らしく締めくくられていた発表の文書。この報告にネット上では、
《ご結婚おめでとうございます。村上君なら笑いの絶えない家庭になりそうですね!》
《おめでとうございます。 忙しそうだから、たまにはご家庭でのんびりしてください。お幸せに》
と祝福の声が上がる中、
《これメンバー8人の名前の漢字一文字ずつ入ってるのすごい》
《結婚発表文、品性が窺える文章でとっても素敵と思っていたら、、、村上さんあなたはどれだけ粋なことをしてくれるんだ、、、やはり最強の推しすぎる、、、》
《脱退したメンバーを含めSUPER EIGHT全員の名前が入っているところに村上さんらしさを感じました》
というコメントも散見された。
「村上さんが発表した文書の中には元メンバーの内博貴さん、錦戸亮さん、渋谷すばるさんと現メンバーの大倉忠義さん、丸山隆平さん、安田章大さん、横山裕さん、そして村上さん自身の名前が一文字ずつ入っていたのです。元メンバーも入れるという村上さんの粋な計らいに感激しているファンが多かったのでしょうね」（芸能ライター、以下同）
中でも、注目を集めたのが“貴”で表現された内博貴だ。
「旧グループ『関ジャニ∞』のデビューは2004年ですが、内さんはその翌年に未成年飲酒が発覚し、2006年末に同グループから脱退しています。錦戸さん、渋谷さんはともに15年ほど『関ジャニ∞』として活動していましたが、内さんの活動期間はほんのわずかで、内さんのことを知らない人も多いのではないでしょうか。
そんな中で、内さんの名前も列挙した村上さん。愛情の深さが現れる素敵な文章だったと思います」
貴の一文字を見つけたファンは
《内くん入ってんのかよ泣かせんなよ》
《内くんも入れてるの泣けるって》
と心を打たれたようだった。
メンバーやファンへの感謝を忘れない村上。村上らしい愛情あふれる家族を育んでいくことだろう。