¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ä
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2025Ç¯10·î13Æü¡¢Æ±Æü¤¬ºÇ½ª³«ºÅÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ç¥Ç¥âÈô¹Ô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤ò»ë»¡¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡Û¤³¤ì¤¬ÀÐÇË»á¤¬¡Ö¹Ò¶õ¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¤¹
¡¡Æ±ËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï¡¢ÄêµÁ¾å¤ÏeVTOL¡ÊÅÅÆ°¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¡Ëµ¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼¡À¤Âå¹Ò¶õ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢ÅÅÆ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈô¹Ô¤ËºÝ¤·CO2¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ë¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢¤«¤Ä¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¶õ¹Á¤Ê¤É¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÅÔ»Ô¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Èô¹ÔÀÇ½¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¶á¤¯¡¢¤«¤ÄÃÏ¾åÁö¹Ô¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËüÇî¤Î±¿±ÄÂ¦¤Ï¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ø¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¹Ò¶õ¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¥Ç¥âÈô¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¡£¤³¤Î¡Ö¹Ò¶õ¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¤´ü¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¿¿Íý¤òÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÐÇË¼óÁê¤Û¤ó¤ÞÁð¡×¡Ö¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾è¤êÊª¹¥¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡©¡×¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éËÜ¿Í¤Ç¥ï¥í¥¿¡×¡Ö¤½¤ì¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤À¡£³§¤Ç¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¦¡¦¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÐÇËÌÐ¤¹¤®¤ë¥Ý¥¹¥È¤Ç¥¬¥Á¤Ç¹¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
