¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬Ë¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Äà4000±ß±ç¸òá¤Î¸µ´±Å¡»öÌ³´±à¤¤¤Þ¤ÀÈ¿¾Ê¤Î¿§¤Ê¤·á
¸½¶â4000±ß¤òÅÏ¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¤ËÀÅªË½¹Ô
¡Ö¡Ê½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¡ËËè²ó¡¢¤ª¶â¤Ê¤É¤òÅÏ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤Ë£³»þ´Ö¤«¤é£´»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤À¤±¤òÅÏ¤·¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤â²¿²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óºá¤Î°Õ¼±¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸£²¿Í¤Ë¸½¶â¤Ê¤É¤òÅÏ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ÃË¤Ï¡¢ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯12·î£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï¡¢£²¿Í¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡¦A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ12ºÐ¡Ë¤ÈB¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸½¶â4000±ß¤Ê¤É¤òÅÏ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àô¹¬ÇîÈï¹ð¡ÊÅö»þ40ºÐ¡Ë¤ò¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÈï¹ð¤Ï²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¡¢¤½¤Î¼ÖÆâ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô¤ò¼«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡¤Ï¡¢¾®ÀôÈï¹ð¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤È»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊáÅö»þ¡¢¾®ÀôÈï¹ð¤Ï¼óÁê´±Å¡»öÌ³´±¤È¤·¤Æ´±Å¡¤Î·ÙÈ÷¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö»þ´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿ÎÓË§Àµ»á¤¬¡ØÀ¿¤Ë°ä´¸¤À¡£º£¸å¤ÎÁÜºº¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤Ç¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ç25Ç¯£³·î28Æü¤ËÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
£¹·î22Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç¡¢¾®ÀôÈï¹ð¤ÎÂè£¶²ó¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¡¢¾®ÀôÈï¹ð¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¼Ò²ñÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¾®ÀôÈï¹ð¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ç24Ç¯£µ·î17Æü¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤ÈÈòÇ¥¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£A¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Öµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·º»ö½èÈ³¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢B¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢°ìÉôÈÝÇ§¡£B¤µ¤óÂ¦¤È¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾®ÀôÈï¹ð¤¬B¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡££¹·î£´Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè£µ²ó¸øÈ½¤Ç¡¢¾®ÀôÈï¹ð¤ÏÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢£µ·î17Æü¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤Î¾Ú¸À¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈB¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¶â¤Ê¤É¤òÅÏ¤¹¤«¤ï¤ê¤Ë¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤â¤ä¤Ï¤ê¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÌóÂ«¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÃå¤¡¢¼Ö¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈB¤Á¤ã¤ó¤¬A¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËA¤Á¤ã¤ó¤¬¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢10Ê¬¤Û¤É¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿B¤Á¤ã¤ó¤È¸òÂå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏB¤Á¤ã¤ó¤È¥¥¹¤ò¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±¦¼ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤¶¤±¤ÆB¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤éÅÜ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢B¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤ÆÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Âå¤ï¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ã¤¿¸¡»¡´±¤Ë¤â¾®ÀôÈï¹ð¤Ï¡¢¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¹Ô°Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀµ³Î¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Æ±¤¸¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸¡»¡´±¤¬¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¾®ÀôÈï¹ð¤Î¼çÄ¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤¬±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢µ²±¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¼«¿È¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¸¡»¡´±¤¬¡Öº£²ó¡¢¤Ê¤¼¡¢ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã¤¤Ç¯Îð¤Î»ùÆ¸¤Ë¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈÈºá¤À¤È¤Ï¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ïºá¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÊÈï³²¼Ô¤Î¡Ëº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¾®ÀôÈï¹ð¤Î¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¨¡¨¡¡£
Âè£¶²ó¸øÈ½¤ÎÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤Ç¸¡»¡´±¤Ï¡¢¡ÖËÜ·ïÈÈ¹Ô¤ÏÈï³²»ùÆ¸¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÀÈÜÎô¤Ç°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×¡Ö¼«¿È¤Î¹Ô°Ù¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ±¼ïÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÈÏ°Õ¼±¤¬Ë³¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ä¨Ìò£·Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖB¤Îµ²±¤Ï¶Ë¤á¤Æ¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¡¢¶¡½Ò¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆÈÈ¤Î²ÄÇ½À¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë´Ä¶¤¬½½Ê¬¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È»×Î¸¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢Èï³²»ùÆ¸¤È¤ÏÍ§¿Í´Ø·¸¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÀôÈï¹ð¡£
¤À¤¬¡¢ÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤ÏB¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤«¤éÍ×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÈÈºá¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢B¤Á¤ã¤ó¤¬Ë¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Í¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ç¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ËÀÕÇ¤¤òÅ¾²Ç¤¹¤ë40Âå¤ÎÃË¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¹¹À¸¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
È½·è¤Ï10·î29Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ