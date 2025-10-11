カルビー「じゃがりこ」発売30周年　ファンと共創し国民投票で選ばれた周年記念商品を期間限定発売

カルビーは、主力スナックブランド「じゃがりこ」が10月で発売30周年を迎えたことを記念して、ファンと共創して開発した周年記念商品「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」を10月6日からコンビニ先行で期間限定発売している。

「じゃがりこ」とコアユーザーとの結びつき強化や「じゃがりこ」と生活者の接点拡大が狙いとみられる。

開発にあたっては、「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の会員とともに実施。

フレーバーに関する多くの案の中から「きんぴらごぼう味」や「酢豚味」など12案に絞り込み、7617件の国民投票の結果、決定された。

「じゃがりこ ベーコンバター醤油味」は、ベーコンの旨みと醤油の風味の2つの味わいをコク深いバターで包み込んだ味わいが特長。

「じゃがいもに合う素材を組み合わせてベストマッチさせた30周年を記念した商品」（カルビー）と胸を張る。

想定価格は税込み200円前後。

そのほか30周年を記念した取り組みとして、特別パッケージの定番商品を発売する。

「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」「九州しょうゆ味」「明太チーズもんじゃ味Lサイズ」の定番6フレーバーのパッケージが、30周年ロゴ入りパッケージに10月中旬以降、順次店頭で切り替わる。