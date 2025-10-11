咳を鎮めたいときに◎身体をうるおす「長芋だけステーキ」おつまみ4選

乾燥による咳には潤す食材を

秋になり空気が乾燥する季節は、喉や鼻の粘膜の乾燥や咳の症状が出やすくなります。体を潤し、喉の乾燥や咳を鎮めるはたらきのある「長芋」は今の季節にもぴったりの食材です。長芋は「山薬（さんやく）」と漢方薬では呼ばれ、滋養強壮に有効な漢方薬として用いられています。生のままだとヌルヌルして苦手という方でも、焼くとサクサク、ホクホクの食感が楽しめますよ。焼くだけで簡単に作れる長芋ステーキで、潤いをチャージして呼吸器の機能を高めましょう。

切って焼くだけで簡単一品

長芋を切って焼くだけで簡単に作れるので、おつまみや一品足りないときにも役立ちます。バターやチーズも潤い効果を高めてくれる組み合わせです。また、甘辛味など甘みも乾燥を防ぐので秋に適した味つけです。

バター醤油

味噌バター

甘辛味

チーズ





さっと火を通すとシャキシャキ、じっくり火を通すとホクホクの食感が楽しめる長芋。乾燥による咳でお悩みの方は、様々な味のバリエーションで長芋ステーキを作ってみてはいかがでしょうか。

執筆：道川佳苗

漢方薬・生薬認定薬剤師。調理師。



大学卒業後、薬局にて従事し服薬指導をする中、病気の予防、健康維持には食育が大切であると感じ、調理技術、栄養学を学ぶため服部栄養専門学校に入学し卒業する。現在は漢方クリニックの門前薬局で働き、漢方医学の考え方、生薬の効能について学びを深めている。