炊くだけじゃない、調理もできる。毎日使いたくなる炊飯器【タイガー魔法瓶】の炊飯器がAmazonに登場中‼
時短も省エネも、おまかせ。コンパクトで頼れる3合炊き【タイガー魔法瓶】の炊飯器がAmazonに登場!
タイガー魔法瓶の炊飯器は、遠赤黒特厚釜と釜包み高火力加熱によって、炊きムラを抑えながらお米の芯までふっくら炊きあげる。無洗米にも対応し、手間なく美味しいごはんが楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
本体サイズは幅24.7×奥行27.8×高さ19.2センチメートル、質量約2.7キログラム。コンパクトながら、エコ炊き・白米・極うま・早炊き・冷凍ご飯・炊込み・玄米・無洗米・クッキング高温・クッキング低温の10メニューを搭載。極うまメニューでは約2倍の吸水時間をかけて、贅沢な炊きあがりを実現する。
エコ炊きは白米炊飯時に比べて約23パーセントの電力ダウン。早炊きでは0.5合を約24分で炊きあげ、冷凍ご飯はレンジ加熱でも炊きたてのような美味しさを保つ。
さらに、ローストビーフなどの低温調理や煮込み料理、高温でのレトルト温めにも対応。炊飯器調理の幅が広がる一台。
