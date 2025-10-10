パラグアイ代表は南米予選主力メンバーを起用! 三笘同僚ゴメス、10番アルミロンら先発
日本代表は10日、大阪府のパナソニックスタジアム吹田で行われるキリンチャレンジカップでパラグアイ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフを前にパラグアイ代表のスターティングメンバーが発表され、初招集のFWディエゴ・ゴンサレスを先発抜擢。その他はブライトンでMF三笘薫とチームメートのMFディエゴ・ゴメスら南米予選で主力を担ったメンバーが名を連ねた。
システムは4-2-3-1で森保一監督が前日会見で警戒を口にしていたMFミゲル・アルミロンも先発。空中戦とポストプレーが強力なFWアントニオ・サナブリアにも要警戒だ。
対戦相手のパラグアイはFIFAランキング48位(日本は19位)。日本は伝統的に南米勢を苦手としているとされるが、過去の通算対戦成績は5勝2敗4分と勝ち越しており、21世紀に入って以降は8戦無敗で10年以降の国際親善試合は4連勝が続いている。もっとも公式戦では10年の南アフリカW杯決勝トーナメント1回戦で対戦し、0-0で迎えたPK戦の末に敗れた苦い記憶がある。
<出場メンバー>
[パラグアイ代表]
▽先発
GK 1 ロベルト・フェルナンデス
DF 3 オマル・アルデレテ
DF 4 フアン・カセレス
DF 6 フニオール・アロンソ
DF 15 グスタボ・ゴメス(Cap)
MF 7 ディエゴ・ゴンサレス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アンドレス・クバス
MF 16 ダミアン・ボバディージャ
FW 9 アントニオ・サナブリア
▽控え
GK 12 フアン・エスピノラ
GK 22 オルランド・ヒル
DF 2 ビクトル・ベラスケス
DF 5 アレクシス・ドゥアルテ
DF 12 アラン・ベニテス
DF 24 ディエゴ・レオン
MF 11 アンヘル・ロメロ
MF 17 アレハンドロ・ロメロ
MF 19 ウーゴ・クエンカ
MF 20 ブライアン・オヘダ
MF 23 マティアス・ガラルサ
FW 18 アレックス・アルセ
FW 21 ロナルド・マルティネス
FW 25 ルーカス・ロメロ
▽監督
グスタボ・アルファロ
(取材・文 竹内達也)
