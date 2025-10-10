¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç¼êÅÚ»ºÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡×¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ò¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Â¿©¡ª
Calbee¡Ü¤ÈÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¬¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿Ê²½·Ï¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¼êÅÚ»ºÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×¤ò³«¤¤¤¿ÍÍ»Ò
¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¸üÀÚ¤ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£4·î22Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖßÕ¤ê¤ª¤µ¤Ä¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ±ØÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¹ñÆâÎ¹¹ÔµÒ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½ÐÄ¥¤Ø¹Ô¤¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁØ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËºÇÅ¬¤Î°ò¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Â¿©¡ª¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤í¤¦¡£
¢£¼êÅÚ»ºÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
2025Ç¯¤ËJRE¤¬È¯É½¤·¤¿¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Î¼êÅÚ»ºÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¤Î¡Ö²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÈ¼¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¤¤¤¶¡¢¼Â¿©¡ª
º£²ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËºÝ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ßÕ¤ê¤ª¤µ¤Ä¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×(1047±ß)¤ò¹ØÆþ¡£ÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤À¡£
¤ª°ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤¬ÅÐ¾ì¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¡¢4ÂÞÆþ¤ê¤Ç¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥§¥¢¤äÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡£
Éõ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¤È³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÉ÷Ì£¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Äµé¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×¤Ç½©µ¤Ê¬¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÅÚ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÂ¤Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸«»öÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¾¦ÉÊ¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È³Ú¤·¤¤¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë´Å¤µ¤Ï¡¢1°Ì¾¦ÉÊ¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î½ÐÍè¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×¤Ç¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×¤ò³«¤¤¤¿ÍÍ»Ò
¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¤Ï¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¸üÀÚ¤ê¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£4·î22Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖßÕ¤ê¤ª¤µ¤Ä¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËºÇÅ¬¤Î°ò¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¼Â¿©¡ª¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤í¤¦¡£
¢£¼êÅÚ»ºÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
2025Ç¯¤ËJRE¤¬È¯É½¤·¤¿¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Î¼êÅÚ»ºÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¤Î¡Ö²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÈ¼¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¤¤¤¶¡¢¼Â¿©¡ª
º£²ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËºÝ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ßÕ¤ê¤ª¤µ¤Ä¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×(1047±ß)¤ò¹ØÆþ¡£ÄÌÇ¯¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤À¡£
¤ª°ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤¬ÅÐ¾ì¡£Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¡¢4ÂÞÆþ¤ê¤Ç¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥§¥¢¤äÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡£
Éõ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö´Å¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤¤¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¤È³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÉ÷Ì£¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Äµé¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×¤Ç½©µ¤Ê¬¡ª
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÅÚ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÊÂ¤Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸«»öÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¾¦ÉÊ¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È³Ú¤·¤¤¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë´Å¤µ¤Ï¡¢1°Ì¾¦ÉÊ¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î½ÐÍè¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡Ö½ÏÀ®°ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ìÌ£¡×¤Ç¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡£