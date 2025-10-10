¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ªŽ¥¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤¿ºÊ¤¬¤¤¤¿¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿ÌðÀèŽ¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿ÎøŽ£¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤¦
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾®ÀôËÞ¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿·Ê¹¼Ò¤Î¿¦¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¥£¡¦¥Õ¥©¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¡¢Çò¿ÍÇÀ±à¼ç¤È¹õ¿ÍÅÛÎì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£»þ¤ËÊª»×¤¤¤Ë¤·¤º¤ó¤ÀÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤Î¸ì¤ë¿È¤Î¾åÏÃ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¸ÉÆÈ´¶¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿È¬±À¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤ËÈà½÷¤¬¸ì¤ëÍ©ÎîÏÃ¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ÊÂ³°¤ì¤¿µ²±ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÁ¼ÌÎÏ¤Ï»í¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¡¢Äã¤¯ÀÅ¤«¤ÊÀ¼¤ÎÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÅÀº¤äÍ©Îî¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤òÂº¤ÖÈ¬±À¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤ÎË¡Î§¤ÏÇò¿Í¤ÈÍ¿§¿Í¼ï¤Î·ëº§¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¹õ¿Í¤Î·ì¤ò°ú¤¯¥Þ¥Æ¥£¤È·ë¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ÇÈ³¤»¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Êº¹ÊÌ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£È¬±À¤Î»×¤¤¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢¥Þ¥Æ¥£¤ÈÈà½÷¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤È¤È¤â¤Ë¹õ¿Í¤ÎËÒ»Õ¤Î¤â¤È¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹õ¿ÍÅÛÎì¤ÎÌ¼¤È¤Î·ëº§¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ò¸Û
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·ëº§¤òÍýÍ³¤Ë¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¼Ò¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯¤Û¤É¤Ç·ëº§À¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ8Ç¯¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¡¢µ¡²ñ¤òÃµ¤ê¡¢¤Ä¤«¤ß¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È½çÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÎ¥º§¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¡£À¤´Ö¤ÎÌÜ¤Î¸·¤·¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þ¡¢¤½¤â¤½¤â¶»¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿Çò¿ÍÃæ¿´¼çµÁ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¬±À¤ÏÆîÉô¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¤½¤³¤Ç¤â¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¤ê¤ËÌá¤ê¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¤ò¿Þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È©¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥â¥ó¿§¤ÎÍÛ¸÷¤¬µ±¤¯¡¢Ìî¼ñ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢Æî²¤É÷¤ÎÅÚÃÏÊÁ¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÄË¼ê¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿È¬±À¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¤Ï¥¸¥ã¥ºÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£¹õ¿Í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥ë¥¤¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦¡ÊWhat a Wonderful world¡Ë¡×¤ò²Î¤¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¿Àï¤ÎÀ¤Áê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎËüÇî¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤Ë½Ð²ñ¤¦
¤½¤ÎÃÏ¤Ç¡ÖËü¹ñ»º¶ÈÌÊ²ÖÉ´Ç¯µÇ°ÇîÍ÷²ñ¡×¡Ê1884Ç¯12·î16Æü¡Á85Ç¯5·î31Æü³«ºÅ¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÈ¬±À¤Ï¡¢ÅìÍÎ¤«¤éÍ£°ì¤Î»²²Ã¹ñ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¿´¤ò¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¿¥Êª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÉÙ»Î»³¤Î°Õ¾¢¤ä¡¢¸ÅÂå¤ÎÀÄÆ¼´ï¡¢Æ«¼§´ï¤È¤¤¤Ã¤¿°ÛÊ¸²½¤Î»ºÊª¤ËÌÜ¤ò³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿Ê¸Éô´±Î½¡¢ÉþÉô°ì»°(¤¤¤Á¤¾¤¦)¡Ê1851¡Á1929¡Ë¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë°ïÏÃ¤Ë¡¢ÌÀ¼£´ü¤ÎÆüËÜ¤ÎÃÎÅª¥ì¥Ù¥ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ï¿ÀÏÃÅÁÀâ¤òºÆÏÃÊ¸³Ø¤È¤·¤ÆÊÔ¤ßÄ¾¤·¡¢¡Ø°ÛË®Ê¸³Ø»ÄÍÕ¡Ù¡Ê1884¡Ë¡ØÃæ¹ñÎî°ÛÃÌ¡Ù¡Ê1887¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç½ÐÈÇ¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢¤¤¤Ä¤«¿·Ê¹¼Ò¤ò¤ä¤á¤ÆÊª½ñ¤¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤è¤¦¡¢¤ÈË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³¶¤Ç30ºý¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿È¬±ÀÊ¸³Ø¤Î¿¿¹üÄº
È¬±À¤Ïºî²È¤È¤·¤Æ¡¢À¸³¶¤ËÌó30ºý¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿¿¹üÄº¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤ÏºÆÏÃÊ¸³Ø¡¢¤½¤ì¤Èµª¹ÔÊ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¤ò¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤«¤éÄÌÄì¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¾øÎ±¤·¤Æ½ñ¤¯¡£¸Þ´¶¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤¿Ç®¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤æ¤¯¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í¡¹¤Ë½É¤ë¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¿Íý¡×¤ò¤Ä¤«¤à½ñ¤¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÉð´ï¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø¤ÎËÝÌõ¤Ë¤âÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë2ºî¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Àâ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àâ¤ÎÊý¤Ï¼«Á³¸½¾Ý¤äÃÏ·Á¤Ê¤É¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´ÖÁü¤ò°ì¤«¤éÉÁ¤¡¢Êª¸ì¤òËÂ¤°¤Î¤Ë¤Ï¡¢¾¯¡¹Æñ¤¬¤¢¤ë½ñ¤¼ê¤Î¤è¤¦¤ËËÍ¤Ë¤Ï»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿Êª½ñ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¿Í¤ÎÆùÀ¼¤ä¸«¤¨¤¶¤ë¤â¤Î¤ÎÀ¼²»¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤æ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤ì¤¬È¬±À¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¥ô¡¼¥É¥¦¶µ¤Î¼ö½Ñ¤ä¥¾¥ó¥Ó¿®¶Ä¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬º¬ÉÕ¤¯À¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯Åç¤Ë°Ü¤ê½»¤à·Ð¸³¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¸åÈ¾¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥·¥ê¥ê¥¢¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ½÷À¤Ë²È»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¸ì¤ëÍ©ÎîÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò±ÑÌõ¤·¤¿ÅìÂç¤Î¶µ»Õ¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó
¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢±ÑÌõ¤µ¤ì¤¿ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¼Ò¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤Ë¤¤¤¿Ãç´Ö¤Ë¼Ú¤ê¤ÆÆÉ¤ß¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìõ¼Ô¤ÏÆüËÜ³Ø¼Ô¤ÎÍ§¿Í¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡Ê1850¡Á1935¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜ³Ø¼Ô¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅìÂçÌ¾ÍÀ¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿Í¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¸å¤ËÅçº¬¤ä·§ËÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸å¤ËÆó¿Í¤Ï³ØÌä¾å¤Î¹Í¤¨¤Ï°Û¤Ê¤ëÌÌ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤ÏÈ¬±À¤ÎË×¸å¤â»Ä¤µ¤ì¤¿¥»¥Ä¤È»Ò¤É¤â4¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥»¥Ä¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤È¤ÎÃøºî¸¢¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤ÎºÝ¤Ê¤É¤Ë¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»¨»ï¼Ò¤ÎÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ39ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ø
¤µ¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÌð¤â½â¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿È¬±À¤Ç¤¹¡£»¨»ï¼Ò¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤ËÆüËÜË¬Ìä¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¡¢´ë²è¤òÎý¤ê¡¢ÆÃÇÉ°÷¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼·ÐÍ³¤ÇÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£39ºÐ¡¢1890¡ÊÌÀ¼£23¡ËÇ¯¤Î½Õ¤Ç¤·¤¿¡£
¹Ò³¤17ÆüÌÜ¡¢²£ÉÍ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ÆÊë¤é¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¿¦Àè¤òµá¤á¤Æ¼ê»æ¤ò½ñ¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ÎÇîÍ÷²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ê¸Éô´±Î½¤ÎÉþÉô°ì»°¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤È¤Ï¤½¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢êÖ(¤¿¤â¤È)¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬±À¤ÎÁÛÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤ËÍèÆü¤·¤¿ÁÞ³¨²è²È¤ÎÊý¤¬ÂÔ¶ø¤¬¤è¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿»×¤¤¤¬¤·¤ÆÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤¹þ¤à¤È¹ÔÆ°¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£È¬±À¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿Í¤âÊª¤â¤ß¤Ê¿ÀÈë¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÍÅÀº¤Î¹ñ¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê»Ù±ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¡¢1890Ç¯Âå¡¢¤Ï¤ë¤«¤ÊÆüËÜ¤ËÃ©¤êÃå¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¶¯°ú¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¿ËÞ¤ÊËÍ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤Þ¤Í¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿È°ì¤Ä¤Ç²¤½£¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢¿²¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¶¶ø¤«¤é¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÎÏ¶È¤â¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢µÕ¶¤Ë¤â¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿ÞÂÀ¤µ¤ò½É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¤âÊª¤â¤ß¤Ê¡¢¿ÀÈë¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡¢¾®¤µ¤ÊÍÅÀº¤Î¹ñ¡×
ÍèÆüÄ¾¸å¤Ë²£ÉÍ¤Ç¸«¤¿¾ð·Ê¤«¤é¡¢È¬±À¤ÏÆüËÜ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¤½¤¦½ñ¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¹ñ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿»þ¡¢40ºÐ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÊª¾Ò²ð
¥Ð¥¸¥ë¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë1850¡Á1935Ç¯
ÅìµþÄë¹ñÂç³ØÊ¸²ÊÂç³Ø¶µ»Õ¡¡Çî¸À³Ø¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø
ÌÀ¼£19¡Ê1886¡ËÇ¯4·î1Æü¡ÁÌÀ¼£23¡Ê1890Ç¯9·î23Æü¡ËÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¸ÛÍÑ
ÌÀ¼£6¡Ê1873¡ËÇ¯5·î9ÆüÍèÆü¡¢Æ±8·î15Æü¤è¤ê¸Ä¿Í¤Î±Ñ³Ø¶µ»Õ¡¢ÌÀ¼£7¡Ê1874¡ËÇ¯9·î1Æü¤è¤ê³¤·³Ê¼³ØÎÀ¤Î±Ñ³Ø¶µ»Õ¤òÎòÇ¤¸å¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¸å¤ÎÊ¸³ØÉô¹ñ¸ì³Ø¸¦µæ¼¼¤Î´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£24¡Ê1891¡ËÇ¯3·î7Æü¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÅìµþÄë¹ñÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÀ¼£25¡Ê1882¡ËÇ¯°Ê¹ß¡¢¿ô²ó±Ñ²¤ÆüËÜ´Ö¤ò±ýÉü¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ë½»¤ß¡¢¾¼ÏÂ10¡Ê1935¡ËÇ¯2·î15Æü»àµî¡£²¦Æ²¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ö¥ì¥ó¤È¼«¾Î¤·¤Æ¡¢ÏÂ²Î¤ò¤è¤¯¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¡Ê´Þ¥¢¥¤¥Ì¸ì¡¢Î°µå¸ì¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¶ÈÀÓ¤äÆüËÜÊ¸²½¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤òÆüËÜ¥¢¥¸¥¢¶¨²ñ¡¦¥í¥ó¥É¥óÆüËÜ¶¨²ñ¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÎà³Ø²ñ¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¸ì¥í¡¼¥Þ»ú²½±¿Æ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢Ê¸Éô¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ·úµÄ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡ÊÅìµþÂç³ØÉíÂ°¿Þ½ñ´Û¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£¢¨Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥·¥ë¡×¤ÈÉ½µ¡Ë
----------
¾®Àô ËÞ¡Ê¤³¤¤¤º¤ß¡¦¤Ü¤ó¡Ë
¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´ÛÄ¹
1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À®¾ëÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌ±Â¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢87Ç¯¤«¤éÁ¾ÁÄÉã¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤æ¤«¤ê¤Î¾¾¹¾»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¡£¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´ÛÄ¹¡¢¾ÆÄÅ¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡¢Åçº¬¸©Î©Âç³ØÃ»´üÂç³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²øÃÌ»ÍÂåµ¡¡È¬±À¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤ÈÍÅ²ø¡Ù¡Ê¶ÌÀîÂç³Ø½ÐÈÇÉô¡Ë¤Ê¤É¡£»£±Æ¡áÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ì¿¿±ÇÁüÉô¡¦º´Æ£ÁÏµª
----------
¡Ê¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û´ÛÄ¹ ¾®Àô ËÞ ¼èºà¡¦Ê¸¡áÌÚ¸µ·òÆó¡Ë