元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜなのか。テレビでは笑えて、YouTubeでは炎上する理由。メディア距離感の違いを解説」と題した動画を公開。お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿氏が起こした炎上騒動を題材に、テレビとYouTubeというメディアが持つ本質的な違いについて独自の視点で解説した。

動画で下矢氏は、松尾氏が過去に「芸能人やアスリート以外はSNSをやるな」「素人が何を発信しているんだ」と発言し、大批判を浴びた一件に言及。なぜ、普段は空気を読む能力に長けているはずの一流芸人が、誰でもわかるような炎上発言をしてしまったのか、という疑問を投げかける。

下矢氏はこの原因を「テレビとYouTubeを同じ感覚でやってしまった」ことにあると分析。テレビのバラエティ番組は、ほとんどが収録であり、不適切な発言はディレクターによる編集でカットされる文化が根付いていると指摘する。一方で、YouTubeは編集が少ない「生の姿」を伝えることに価値があり、テレビと同じ感覚で発言すると、そのまま視聴者に届いてしまう構造的な違いがあると説明した。

さらに下矢氏は、「超感覚的メディア論」として、メディアと視聴者の物理的な距離感が心理的な距離感に比例するという持論を展開。映画館のスクリーンやテレビと視聴者の間には数メートルの距離があるのに対し、YouTubeの主な視聴媒体であるスマホは目との距離が数十センチと極めて近い。この物理的な近さが、演者との心理的な距離を縮め、「普段は友達や家族とやり取りしているツールの中で、芸能人に『素人が』と言われると反発も強くなる」と、炎上が大きくなった背景を分析した。

最後に下矢氏は、テレビとYouTubeでは視聴者との距離感が全く異なることを前提に、発信者はメディアの特性を理解する必要があると示唆。今回の炎上は、テレビでの活躍が長いプロの芸人だからこそ陥ってしまった盲点であったのではないかと締めくくった。

YouTubeの動画内容

01:42

チョコプラ松尾氏の炎上発言と謝罪の背景
04:02

「テレビ脳」とYouTubeの「非編集文化」の違い
06:01

スマホの距離感が反発を生む「超感覚的メディア論」

