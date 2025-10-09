この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「保湿は絶対にやって！アレルギー予防のために」新生児ケアの極意を伝授

動画「【保湿剤の塗り方】新生児登場！おすすめのケア方法とは？」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが新生児の保湿ケアの重要性について熱く語った。冒頭では、近所に生まれたばかりの赤ちゃんを前に「生後1週間でございます。黙浴が終わりました」と状況を説明し、赤ちゃんのスキンケアについて分かりやすく解説した。



HISAKOさんは「赤ちゃんって大人の皮膚の薄さの半分しかありません」「お風呂上がりは乾燥がぐわっと進む」と語り、見た目がきれいな新生児の肌でも、「必ず保湿はしてあげないといけません」と強調。保湿のスタート時期については「生まれたその日からなんです」と述べ、「用水たっぷりのところから乾燥した世界に生まれてくるから、見た目はきれいだけど保湿は必須」と、自身の体験と専門知識から訴えた。



また、HISAKOさんが2年かけて開発したという無添加保湿剤「マシュマロ」を使いながら、「お風呂上がりは5分。最初の5分がものすごく大切です」と具体的なタイミングやケア方法も伝授。「拭きながらもう保湿ぐらいの感じでいきます」「頭皮もしっかり乾燥しますので、保湿してあげてください」と、部位ごとのポイントや手際の良い塗り方を紹介し、「丁寧に丁寧にとかやってたら、時間かかってしょうがない。豪快に行きます」と実践的なアドバイスも惜しまなかった。



さらに、「赤ちゃんの保湿をしていた分と、してこなかった分で1歳以降のアレルギー発症率が32～34%も軽減される」と国立生育医療研究センターの研究チームのデータを引用し、「これは小児科界隈、皮膚科界隈でも立証されています」と強調。「見た目ツルツルでも、肌のバリア機能を高め、アレルギーや感染症を防ぐためにも保湿は絶対に必要」と、科学的根拠をもとに重要性を繰り返し訴えた。



保湿剤の選び方については「値段ピンキリだけど、毎日肌に直接触れるものだからこそ『いいものを使ってあげて欲しいな』と個人的には思ってる」と持論を展開。「企業戦略じゃなくて、本当に赤ちゃんとママのことを考えて作ったものを選んで欲しい」と実感を込め、「自分が作ったから絶対安全って言い切れる」自信のマシュマロを改めて紹介した。



最後は、赤ちゃんと掛け合いながら「今日は赤ちゃん時代からの保湿の重要性を僕が体当たりでちゃんとみんなにお伝えしました。分かったみんな保湿の大事さ、ちゃんとやってあげてね」と呼びかけ、動画を締めくくった。12人産んだ助産師だからこその経験と知識が詰まった内容となっている。