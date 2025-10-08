【話題】彌彌告（みみこ）流『ホロスコープ占い』占い番組でLOCK-ON連発！

彌彌告先生監修コンテンツ『彌彌告（みみこ）流『ホロスコープ占い』占い番組でLOCK-ON連発！』をご紹介します！

■ 彌彌告（みみこ）先生とは？

彌彌告先生は、フジテレビ系列「突然ですが占ってもいいですか？」に出演し注目を集めている人気占い師です。

代官山で占いサロンを開業し、鑑定実績は2万件超え（2025年2月時点）。ホロスコープを駆使した西洋占星術からタロット占いやオラクルカードなどの多岐にわたる占術を用いて、悩める人々に寄り添う鑑定で国内外を問わず人気を博しています。

13年のキャリアを持ち、ネットViViの『びび猫タロット占い』では企画・監修・執筆を手掛け、幅広い活動を展開中です。

■ 彌彌告先生の公式占いサイト『彌彌告流ホロスコープ占い』

彌彌告流ホロスコープは、生年月日・生まれた場所・時間から、その人の生まれ持った宿命を読み解きます。10種類の天体をホロスコープ上の12の部屋（ハウス）に配置し、そのかけ合わせで占います。

あなたの本質や宿命、知られざる一面はもちろん、気になる人やその相性についても解説！また、今後のターニングポイントとなる【年齢】や【時期】【出来ごと】をお伝えします。

あなたに訪れる未来を明らかにする的中鑑定、是非お試し下さい。

彌彌告先生の公式サイトで今すぐ占う

彌彌告（みみこ）流『ホロスコープ占い』占い番組でLOCK-ON連発！

