保護した猫をケージに入れたはずが脱走。ケージから抜け出した方法が注目を集めています。話題の投稿は118万回以上表示され「ケージから脱走猫さんたまにいるよね」「目が警戒してますね」「猫って本当に怪力だよなあ」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『ケージに入れたはずの保護猫がいない』と思ったら…】

まさかの脱走

Xアカウント「かもぴ」に投稿されたのは、予想外の脱走をした保護猫ちゃんの様子です。投稿者さんに保護され、ケージの中で過ごしていた保護猫のボンちゃん。しかし、環境が変わって戸惑ってしまったのか、なんとケージから脱走していたそうです。ケージの隙間から無理やり脱出したのか、曲がっていたのだそう。投稿者さんはボンちゃんが脱走したことや、ボンちゃんの怪力にびっくりしたそうです。

ボンちゃんは投稿者さんのおうちの庭に突然現れ、頻繁に通うようになった猫ちゃんだそうです。庭に来たボンちゃんは、投稿者さんが窓を開けても逃げなくなりました。夏の間は姿を見せなくなってしまいましたが、夏が終わると再び庭にやってくるようになり保護に至ったのだそう。投稿者さんはゆっくり時間をかけてボンちゃんとの距離を縮めていくそうです。まさかの怪力脱走でみんなを驚かせたボンちゃんの、今後の成長が楽しみですね！

怪力な猫ちゃんにX民もびっくり

ケージから脱走したボンちゃんを見たXユーザーたちからは「うちの子よりパワータイプの脱出してます笑」「猫ってたまに人間越える力見せるよね」「あのぽよぽよは、ほとんど筋肉なのだ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「かもぴ」では、ボンちゃんのその後の様子や先住猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「かもぴ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。