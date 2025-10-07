Youtubeチャンネル「kouichitv」の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務める青春ホラー映画『とれ！』が2026年１月16日(金)に劇場公開されることが決定した。YouTuberが監督・脚本を務める長編映画は日本初。

本作は、進路選択の岐路に立つ高校３年生の二人が、心霊動画で大バズりしたことから思わぬ運命を辿っていく様を描く。母子家庭で親に負担をかけたくないために進学を諦めていた美咲と、親の希望で大学進学を目指している親友の皐月。ある日、美咲が撮ったVLOGに霊のようなものが偶然映り、投稿動画は瞬く間にバズっていく。これをチャンスと見た二人は心霊フェイク動画を続々と投稿。広告収入を得たことで撮影はエスカレートしていき、取り返しのつかない本物が映りこむことに。さらに、お面のような顔の奇妙な“神様”がつきまといはじめ……。

主人公の高校生・美咲役に中島瑠菜、その親友の皐月役にまいきち。このほか、和田雅成、宮地真緒、奥菜恵が脇を固める。

コウイチ監督は、初の短編映画「最悪な１日」が札幌国際短編映画祭で特別賞を受賞。タイトル通り一向に“消えない”霊に悩まされる男を描いたユニークな短編ホラー「消えない」を2021年にYouTubeで公開、再生回数は470万回に迫っている。

『とれ！』

2026年１月16日(金)公開

監督・キャスト コメント

＜中島瑠菜/主人公・佐藤美咲(高校 3 年生)＞

佐藤美咲役を務めました、中島瑠菜です。この作品は、人間や心霊現象の怖さや不気味さを描きながらも、主人公が未来に向けて一歩を踏み出す物語でもあります。神様に取り憑かれながら、友達と一緒にホラー動画を作る彼女は、恐怖や自分の心の中に揺れ動きますが、最後には小さな希望を見つけます。観てくださる皆さんの心にも、恐怖と同時に“前へ進む力”が届けば嬉しいです!!

＜まいきち/ 橋本皐月(高校 3 年生)＞

初めまして!皐月役のまいきちです!! 今回ホラー系のお芝居は初めてで、とても緊張しました。ホラーかと思いきや、実はハートフルな一面もあったり…私自身もインフルエンサーとして動画をバズらせることを考えているので、共感できる部分もたくさんありました!コウイチ監督の独特な世界観がとても素敵だなと感じました。

＜宮地真緒/橋本未映子(皐月の母)＞

撮影中とにかく暑かったことを覚えています。その中でスタッフさんや演者の皆さんの前日のロケのお話や頑張りを聞いて、本当の母親のように「大変だったねぇ…もう少しだよ!がんばれ!」と応援していました。

青春とホラーと不思議が詰まった映画。私は数シーンでしたが、普通の何気ない日常を演じられて楽しかったです。

(C)2025 「とれ！」製作委員会