「えぇ...」児童ポルノを閲覧で有罪判決「なんかショック」。JFA技術委員長の契約解除にネット衝撃「とても残念...」
日本サッカー界に衝撃が走った。
日本サッカー協会（JFA）は10月７日、影山雅永技術委員長の契約解除を発表した。同日に会見が行なわれ、次のように湯川和之専務理事は経緯を報告した。
「本日開催の理事会において、技術委員長職の解除を決議しましたのでご報告いたします。すでにフランスで報道されていますが、（影山氏は）フランスのパリ行きの機内で児童ポルノを閲覧し、パリの空港で拘束され有罪判決を受けたことによるものです。JFAとしては遺憾であり、ご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます」
影山氏は筑波大を卒業後、古河電工（現・千葉）でキャリアをスタート。以降は浦和、ブランメル仙台（現・仙台）でもプレー。引退後は指導者の道に進み、日本代表のスタッフほか、広島のトップチームコーチ、マカオ代表監督、岡山監督、U-20日本代表監督などを歴任。2024年に技術委員長に就任していた。
要職を担っていた人物のまさかの解任に、インターネット上も騒然。「えぇ...」「影山さんなにしてんすか...」「まじか...。なんかショックだね」「最悪これ」「ありえへんやろ」「とても残念...」といった声があがっている。
なお、JFAによると、影山技術委員長は当初、U-20ワールドカップ視察のためにパリ経由で大会開催地のチリに移動する予定だったが、10月３日のパリからチリへ向かう便に搭乗していないことが判明。JFAはその後、本人と連絡が取れず、日本時間10月５日に「関係各所を通して拘束されていることを把握した」という。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
