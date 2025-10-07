²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë1500Ëü¤¹¤é¥±¥Á¤Ã¤ÆÀáÀÇ¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë1500Ëü¤¹¤é¥±¥Á¤Ã¤ÆÀáÀÇ¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¡¢¹õ»ú¼ÒÄ¹¡¦»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢¡ÈÀáÀÇ»ê¾å¼çµÁ¡É¤Ë´Ù¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î´í¸±¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀáÀÇ¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢Æ°²è¤Ç¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¡¢ÀáÀÇ¤òÍ¥Àè¤·¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â·«¤ê¤äÂ¸Â³¤ò¶¼¤«¤¹¥±ー¥¹¤òÂ¿¤¯ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÀáÀÇ¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤½¤¦¡¢¥¼¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Í¡¢¤¤¤«¤Ë·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ëÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤«¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤ÏPL¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¤ÈBS¡ÊÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Ë¤Î´ðÁÃ¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¼«¸Ê»ñËÜ¤òÁý¤ä¤»¤Ð»ñ¶â·«¤ê¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ë¤ª¶â¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤ëÍø±×¤â¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê¡ÈÀáÀÇ¾¦ÉÊ¡É¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥åÉÔÂ¤ÈÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¸½¼Â¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍø±×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤â¤ª¶â¤òÂß¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼«¸Ê»ñËÜ¤Î³ä¹ç¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤²ñ¼Ò¤Û¤É»ñ¶â·«¤ê¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢µæ¶Ë¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Í¡¢¤¿¤ó¤Þ¤ê¼ÂºÝ¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Û¤É¡ÈÀÇ¶â¤Î¤»¤¤¡É¤È»×¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍø±×¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡ÖÀáÀÇ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡£Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤ï¤º¤Ë¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÊ§¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤¤Ä¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥æー¥â¥¢¤â¸ò¤¨¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤òÀâ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öµæ¶Ë¤ÎÀáÀÇ¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¡É·Ð±Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×À¤òºÆÅÙ¶¯Ä´¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀáÀÇ¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢Æ°²è¤Ç¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¡¢ÀáÀÇ¤òÍ¥Àè¤·¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â·«¤ê¤äÂ¸Â³¤ò¶¼¤«¤¹¥±ー¥¹¤òÂ¿¤¯ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÀáÀÇ¤Î¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤½¤¦¡¢¥¼¥í¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Í¡¢¤¤¤«¤Ë·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ëÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤«¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤ÏPL¡ÊÂ»±×·×»»½ñ¡Ë¤ÈBS¡ÊÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¡Ë¤Î´ðÁÃ¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¼«¸Ê»ñËÜ¤òÁý¤ä¤»¤Ð»ñ¶â·«¤ê¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ë¤ª¶â¤¬»Ä¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤ëÍø±×¤â¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢Ìµ°ÕÌ£¤Ê¡ÈÀáÀÇ¾¦ÉÊ¡É¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥åÉÔÂ¤ÈÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¸½¼Â¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍø±×¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤â¤ª¶â¤òÂß¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼«¸Ê»ñËÜ¤Î³ä¹ç¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤²ñ¼Ò¤Û¤É»ñ¶â·«¤ê¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢µæ¶Ë¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤Í¡¢¤¿¤ó¤Þ¤ê¼ÂºÝ¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Û¤É¡ÈÀÇ¶â¤Î¤»¤¤¡É¤È»×¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÍø±×¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¡ÖÀáÀÇ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡£Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÇ¶â¤òÊ§¤ï¤º¤Ë¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÊ§¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤¤Ä¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥æー¥â¥¢¤â¸ò¤¨¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤òÀâ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öµæ¶Ë¤ÎÀáÀÇ¤ÏÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¡É·Ð±Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×À¤òºÆÅÙ¶¯Ä´¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÀÖ»ú¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£1²¯ÌÙ¤±¤Æ¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ëºÇ°¤ÎÍýÍ³¤¬¥³¥ì¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²·Ð±Ä¤Ç¤â¥³¥ì¤¬¤Ç¤¤ë¼ÒÄ¹¤ÏÂç´ë¶È¤Ë¾¡¤Æ¤Þ¤¹¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤âÀ¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤éÀäÂÐ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¥³¥ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â·ë¶ÉÅÝ»º¤·¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun