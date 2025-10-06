ハイエースに韓国メーカーが挑戦状!?　ヒョンデグループの「Kia」が日本市場に導入する最初のモデル「PV5」とは

8年ぶり全面刷新！ 三菱の“新型コンパクトSUV”「エクリプス“クロス”」世界初公開で反響多数！ 全長4.5m級×「200馬力超えSUV」に「日本でも欲しい」の声も！ 欧州発表の「ニューモデル」に寄せられた“熱視線”とは