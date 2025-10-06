「報告しなきゃっ」妊娠ハイになった元妊活女性、配慮はどこへ？｜みんな私に配慮して【ママリ】

この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、 妊活 から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。主人公の高畑キリコさんは、 結婚 4年目にして 妊活 歴も4年。思うようにいかない日々の中で心の余裕を失い、周囲への期待やいら立ちが募っていきます。少しずつ関係がすれ違い、ついには 夫婦関係 にも亀裂が入ります。『みんな私に配慮して』第34話をごらんください。

人工授精に変えたらなんとすぐに妊娠したそう。妊娠したと分かるといろんな人に報告しなくちゃと忙しいキリコさん。あんなに配慮してほしいとうるさかったキリコさんでしたが、自分が妊娠した時は別なのでしょうか。

なんと人工授精1回で見事妊娠したキリコさん。こんなことなら早く人工授精にしておけば良かった!とかなり機嫌が良いようです。

あんなに苦しんでいた不妊治療。嘘だったかのように今は気分が晴れやかなようです。妊娠が分かった途端に、いろいろな人に報告しまくるキリコさん…。

会社に友達にと報告で忙しいキリコさん…。配慮という言葉は一体どこへやら…。

待ち焦がれていた妊娠。うれしくて周りに報告しまくりたい気持ちも分かります。しかし、自分がなかなか妊娠できない時はあんなに私に配慮しろと強気だったキリコさん。一緒に妊活を頑張っていた仲間にそのテンションで報告するのは少しマズイ気がしますね。

つらい気持ちに蓋をせず、信頼できる誰かと共有して

主人公・高畑キリコさんは、なかなか結果が出ない妊活に心をすり減らし、次第に周囲の何気ない光景さえもつらく感じるようになります。おむつのCMや優先席の妊婦さんを見るだけで、気持ちが揺さぶられてしまう。そんなキリコさんは、相手のちょっとした言動や配慮のなさに敏感になり、感情を抱えきれなくなっていきます。やがて赤ちゃんを授かることはできたものの、出産後も気持ちに余裕が持てず、夫婦関係も悪化。離婚という選択に至り、治療を共に頑張ってきた友人たちとも疎遠になってしまいます。



不妊治療はときに期待と失望を繰り返し、心への負担が大きく感じられることがあるでしょう。妊活中に赤ちゃんを見ることがつらいと感じることは自然なことです。また、妊活のつらさは経験者にしかわからないことも多く、気持ちを言葉にするのが難しいことも。ただ、その気持ちを無理に押し込めたり否定したりする必要はありません。まずは自分自身の心の声に耳を傾けましょう。そして、身近なパートナーと本音で気持ちを共有し、互いに声をかけ合うことが、心を軽くする第一歩につながります。



この作品は妊活という繊細なテーマを通して、誰かを思いやることの大切さ、自分自身にやさしくすることの必要性をそっと伝えてくれます。

