¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´Øº¬ ¸×Þ«¡ØÌÂµÜ¥Û¥Æ¥ë °Û¹ñ¤ÎÏ©ÃÏ¤È½É¤ÎÊª¸ì¤ò×Ç×Ó¤¤Êâ¤¯¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥Ú¥é¡ÖÄØÉ±¡×Í³Íè¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿Éô²°
¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¡¦¥¨¥Þ¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¿¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ëÅç¡Ë¤ÎÅ·°æ¤Î¹â¤¤Éô²°¤Ë¤Ï¡¢»ç¿§¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÈÅ·³¸ÉÕ¤¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬Àß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Éô²°¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¥ô¥£¥ª¥ì¥Ã¥¿¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê»ç¿§¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¤Ú¡¦¥Ù¥ë¥Ç¥£¤Î¥ª¥Ú¥é¡ÖÄØÉ±¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥ô¥£¥ª¥ì¥Ã¥¿¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÄØÉ±¤ÎÂêÌ¾¤¯¤é¤¤¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄØÉ±¤Î¸¶Âê¡Ö¥é¡¦¥È¥é¥Ó¥¢¡¼¥¿¡×¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÂÄÍî¤·¤¿½÷¡¦Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿½÷¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥ô¥£¥ª¥ì¥Ã¥¿¤¬¥Ñ¥ê¤Î¼Ò¸ò³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¹âµé¾«ÉØ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
4³¬·ú¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÆâÁõ¤¬°Û¤Ê¤ë11Éô²°¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¡¹¤ÎÉô²°¤ËÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥ï¥Ò¥ê¤È¥¢¥é¥Ö¤ÎÅÁÅýÍÍ¼°¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¢¥é¥Ö¤Î¥¹¥ë¥¿¥ó¡Ê·¯¼ç¡Ë¤¬½êÍ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹á¿ÉÎÁ¤ò°·¤¦¥¤¥ó¥É·Ï¤ÎËÇ°×¾¦¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë·úÊª¤À¤Ã¤¿¡£
·úÊª¤Î¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤ÉôÊ¬¤Ï1836Ç¯¤ÎÄ´ºº¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÃÛ180Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë·úÊª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥é¥ÖÍÍ¼°¤Î¸Å¤¤·úÊª¤Ï¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ÇºÇ½é¤Î´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¤Ä¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þ½¤¤µ¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë¡È¥¨¥Þ¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£Áõ¾þ¤¬¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÉÎò»ËÅªÍýÍ³
Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¤¢¤ë¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ëÅç¤Ï¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë½ôÅç¤Î¼çÍ×Åç¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ó¥°¥¸¥ãÅç¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁõ¾þ¤Ë¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¤é¤·¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ£»¨¤ÊÎò»Ë¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¥à¥¹¥ê¥à¾¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥¹¥é¥à²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÅÛÎì¡¢¾Ý²ç¡¢¹á¿ÉÎÁËÇ°×¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÈË±É¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¿Ê½Ð¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢17À¤µªËö¤«¤é19À¤µªËö¤Ë¤«¤±¤Æ¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Î»ÙÇÛ²¼¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢1832Ç¯¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Î¥¹¥ë¥¿¥ó¤Ï¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ë¼óÅÔ¤ò°Ü¤·¤Æ²¦µÜ¤ò·úÀß¤·¤¿¡£¥¨¥Þ¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î·úÊª¤Î¸¶·Á¤Ï¤³¤Îº¢¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1890Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÊÝ¸îÎÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¿Í¤Î°Ü½»¤¬ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÈÎ©¤«¤é¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë³×Ì¿¤ò·Ð¤Æ¡¢1964Ç¯¤Ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Ï¢¹ç¶¦ÏÂ¹ñ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥Ö¿Í¡¢¥¤¥ó¥É¿Í¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤¬Êë¤é¤¹¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î°Û¤Ê¤ëÌ±Â²¤¬¶¦Â¸¤·¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò¿¥¤êÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Ú¥éÄØÉ±¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÊª¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥ô¥£¥ª¥ì¥Ã¥¿¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤Ïµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤éÏ©ÃÏ¤ò¸«²¼¤í¤¹¤È¡¢¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÊë¤é¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Æ»¤ò³Ö¤Æ¤¿¸þ¤«¤¤¤Î¥â¥¹¥¯¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¶¡¼¥ó¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ï©ÃÏ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¸ì¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»¤òÁö¤ë
¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ëÅç¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢3³¬·ú¤Æ°Ê¾å¤ÎÇò¤¤ÀÐÂ¤·úÃÛ¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤Ë¤Ï¥¢¥é¥Ö¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ò¥¸¥ã¥Ö¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¸¯¤¤¤ÎÉÛ¤òÅ»¤¦½÷À¤¿¤Á¡£¡Ö¥Ë¡¼¥Ï¥ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¶¡¤äÀÖ¤¤Éþ¤òÃå¤¿´ã¸÷¤Î±Ô¤¤¥Þ¥µ¥¤Â²¤ÎÃË¤¿¤Á¡£¹á¿ÉÎÁ¤ÎÆ÷¤¤¤¬Éº¤¦Ï©ÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤¹¤ì°ã¤¦¡£
¤Þ¤¿Ï©ÃÏ¤ò½Ð¤ë¤ÈÆüËÜ¤«¤éÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¡û¡û±¿Á÷¡×¡Ö¡û¡ûÍÄÃÕ±à¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ãæ¸Å¼Ö¤¬³¹¤òÁö¤ê¡¢³¤´ß±è¤¤¤òÊâ¤±¤Ð¡¢ÀÄ¤¤³¤¤Î²¤ËÈÁ¤ò·ú¤Æ¤¿¥À¥¦Á¥¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¸Å¤¯¤«¤é¥¢¥é¥Ö¾¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëËÇ°×¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ï¡¢Âç¹Ò³¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÅç¤¬¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ï¾Ý²ç¤ä¹á¿ÉÎÁ¡¢ÅÛÎìÇäÇã¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ1832Ç¯¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥óÄë¹ñ¤Ï¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ë²¦µÜ¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò·úÀß¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤Ï¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ°Û¤ÊÎò»ËÅª·Ê´Ñ¤È¤·¤Æ¡¢2000Ç¯¤ËÀ¤³¦°ä»º¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¤«¤Ä¤ÆÀÇ´ØÄ¹¤¬·ú¤Æ¤¿¹Á¤Î¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë
¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¨¥Þ¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¥¨¥Þ¡¼¥½¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥Õ¥ë¥à¥¸¤È¤¤¤¦¥Û¥Æ¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥Þ¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤è¤ê¤â5Ç¯Áá¤¤2006Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿»ÐËå¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢1870Ç¯Âå¤ËÀÇ´ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Åç¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·úÊª¤Ï¹Á¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¹â¤µ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁ¥¤äµ®½Å¤Ê²ßÊª¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥à¥¸¤òË¬¤Í¤¿¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Î¤Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤Î¹â¤¤¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥à¥¸¤Î·úÊªÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£4³¬¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡¢²°¾å¤Î¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ï¾²¤Ë¥Ú¥ë¥·¥ãå°Ýß¤¬Éß¤«¤ì¡¢Äã¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¤Ï18»þ¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÍÛ¤¬ÄÀ¤ß¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ÎÅÁÅý²»³Ú¥¿¡¼¥é¥Ö¤Î±éÁÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥é¥ó¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢ÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¡£¥¿¡¼¥é¥Ö¤Î±éÁÕ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¿´ÃÏÎÉ¤¤Ä¬É÷¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é³¹¤ò¸«²¼¤í¤¹¤È¡¢Æþ¤êÁÈ¤ó¤À¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹Á¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¯Á¥¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¹Á¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë·úÊª¤ÎÀß·×¤ò°ÍÍê¤·¤¿Åç¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¢£¤«¤Ä¤ÆÅÛÎìËÇ°×¤Ç±É¤¨¡¢º£¤Ï²¤ÊÆ¿Í¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë
ÌÂµÜÅÔ»Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¡É¤òÃµ¤·¤ÆÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ëÅç¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ÎÌ¼»Ò·³¡Ù¡ÊÇòÀÐ¸²ÆóÃø¡¢¼Ò²ñ»×ÁÛ¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ëÅç¤Ï¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¡¼¥Á¤È¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢²¤ÊÆ¿Í¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¥¢¥é¥Ö¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤éÆÈÆÃ¤Ê·Ê´Ñ¤Îµì»Ô³¹¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢³¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¥¹¥È¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÏÀÐÂ¤·úÃÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ò¸ì¤ë»þ¤ËËº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÛÎìËÇ°×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈË±É¤·¤¿Îò»Ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¡¢µìÅÛÎì»Ô¾ìÀ×¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥°¥ê¥«¥óÂçÀ»Æ²¤Ë¤Ïº£¤âÉé¤Î°ä»º¤È¤·¤ÆÅÛÎì¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ²¼¼¼¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¡È¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¡É¤¬¤¤¤¿³¹
¤Þ¤¿¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ï¸Å¤¯¤«¤é±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤È¤Ï¶å½£ÃÏÊý¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÌÀ¼£½é´ü¤«¤é¾¼ÏÂ¤Î½é¤áº¢¤Þ¤Ç¤Ë³¤³°¤Ø½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ò»Ø¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï½÷À¤Ë¸Â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Ï³°¹ñ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡ÖÅâ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ø¹Ô¤¯¡¦¤«¤é¤æ¤¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾«ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£Àè¤Î½ñÀÒ¡Ø¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤ÎÌ¼»Ò·³¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÀíÊ¼¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÌ¼»Ò·³¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤ÏÆüÏªÀïÁè¸å¤Î1906Ç¯¡ÊÌÀ¼£39Ç¯¡Ë¤ËÌó100¸®¤Î¾«´Û¤¬¤¢¤ê¡¢1000¿Í¶á¤¤ÆüËÜ¿Í¾«ÉØ¤¬¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£·³Ââ¤è¤ê¤âÀè¤ó¤¸¤Æ¸½ÃÏ¤ØÂÚºß¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤òÀíÊ¼¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÏ¹ÒÀè¤Ï¹ÈÏ°Ï¤À¤Ã¤¿¡£ÆüÀ¶ÀïÁè¸å¤Î1895Ç¯¡ÊÌÀ¼£28Ç¯¡Ë¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤Ë¤Ï28¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í½÷À¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£70Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤¬Êë¤é¤·¤¿Éô²°¤¬º£¤â»Ä¤ë
»ä¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ü¡¼¥¤¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÄ¾Àþ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó200¥á¡¼¥È¥ë¡£10Ê¬¤â¤¢¤ì¤ÐÅþÃå¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Æþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢1»þ´Ö¶á¤¯¤«¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿·úÊª¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ä¹²°¤Î¡Ö520¡×ÈÖÃÏ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¤À¡£¸®Àè¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤³¤ÏÅÚ»ºÊª²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥¢¥é¥Ö·Ï¤Î½÷ÀÅ¹¼ç¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿·úÊª¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
°¦ÁÛ¤ÎÎÉ¤¤½÷À¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¤Ï²Ë¤½¤¦¤À¡£
»ä¤ÏÅ¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢Ô¼¤Î¤«¤Ö¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£ÃÍÃÊ¤òÊ¹¤¯¤ÈÌÀ¤é¤«¤ËÁê¾ì¤è¤ê¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸À¤¤ÃÍ¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2³¬¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×
½÷À¤ÏÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¡ÖOK¡×¤Èð÷¤¡¢Å¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÈâ¤ò³«¤±¤Æ¼ê¾·¤¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¤«¤é¤æ¤¤µ¤ó¤¬¥¶¥ó¥¸¥Ð¥ë¤«¤éÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1959Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
