·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ö¼Â²È°û¿©Å¹50¸®¡×¼Â¿©¡õ¿©¤Ù¥í¥°ÅÀ¿ô¤òÇÒ¸«¡ª¡¡µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²Èµï¼ò²°¡Ö3.06ÅÀ¡×¤Ç¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡½½¿ôÇ¯Á°¤Î¤³¤È¡£µ¼Ô¤Ï¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ï°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Å¹Æâ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤º¡¢Æþ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤¶ÆþÅ¹¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²¿Ëç¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤ÎÉã¤¬±Ä¤à¡Ö¾ºÎ¶¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤ÏÅ¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤ÈÌ£¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢Â¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¹¼ç¤¬2025Ç¯6·î¤ËµÞÀÂ¡¢Å¹¤âÊÄ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¿ä¤·¤Ï¿ä¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ä¤»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¹¤Ï¹Ô¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶µ·±¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¼Â²È¡½¡½¿Æ¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¿ÆÂ²¤é¤¬±Ä¤à°û¿©Å¹¤ò¥ê¥¹¥È²½¤·¡¢¥°¥ë¥á¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤ÎÉ¾²Á½ç¤Ë50Å¹¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÅÀ¿ô¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÀ¿ô¤¬Ì£¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢KEIKO¡Êglobe¡Ë¤Î¼Â²È¤¬±Ä¤à¤Õ¤°ÎÁÄâ¡Ö»³ÅÄ²°¡×¡£¤½¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¶Ã°Û¤Î4.18!¡¡ÌÀ¼£38Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÀ¾ËãÉÛÅ¹¡Ê2024Ç¯¤«¤éµÙ¶È¡Ë¤Ï¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡Ù¤Ç9Ç¯Ï¢Â³»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾Å¹¤À¡£¸½ºß¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ë2Å¹ÊÞ¡¢Åìµþ¤Ë1Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô¤âÂçÊ¬¡¦±±µÏ¡Ê¤¦¤¹¤¡Ë¤ÎËÜÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³°´Ñ¤Ë¤â¡¢¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ë¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡3°Ì¤ÏÇÐÍ¥¡¦¶áÆ£Àµ¿Ã¤Î¼Â²È¡Ö¸æÎÁÍý¤á¤Ê¤ß¡×¡£ÁÏ¶È80Ç¯°Ê¾å¤Î¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤Å¹¤Ç¡¢¶áÆ£¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÏÅ¹¤ÇÍ¾¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¸å¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¡¢¶áÆ£¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÂçºå¤Î¹âµéÎÁÄâ¤Ç½¤¶È¤·¤¿¤¬¡¢3¥«·î¤ÇÃÇÇ°¡£ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡4°Ì¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¼Â²È¤ÏÂçºåÉÜºæ»Ô¤Ç¶¾ÇþÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ£¤Î¤è¤¦¤À¡£Âçºå¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤É¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¾Çþ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤è¤Û¤ÉÏÓ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ëè½µÌÚÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤Ï¶¾ÇþÂÇ¤Á¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7°Ì¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¤Î¼Â²È¡Ö¤¤¤±¤¹ÎÁÍý °ëÂÀÏº¡×¤ÏÊ¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡£¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤¬¼«Ëý¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Î¤¤¤±¤¹¤òÄ¯¤á¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£Ì¼¤¬¸µAKB48¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÊ¡²¬¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô¡¢ÍèÅ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¤·¤³¤¿¤Þ°û¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡16°Ì¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦°ÂÆ£ÈþÉ±¤Î¼Â²È¡£°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅã¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤À¡£ÁÄÉã¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤ÇµÊÃãÅ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¥ß¥¥Æ¥£¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤Î¤â¼Â²È¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£³¤Ï·3Èø¤ÎÅ·½Å¤¬ÇË³Ê!¡¡äªÈþÏÂ»Ò¤Î¼Â²È¤Ï¿Íµ¤Å·¤×¤éÅ¹
¡¡22°Ì¤Î¡ÖÅ·¤×¤é äª¡×¤Ï½÷Í¥¡¦äªÈþÏÂ»Ò¤Î¼Â²È¡£ÅìµÞÀþÃÓ¿¬Âç¶¶±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ç±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¡¢Ì¼¤¬½é¤á¤Æ¼ç±é¤·¤¿¡¢2025Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡È¤³¤³¤¬äªÈþÏÂ»Ò¤Î¼Â²È¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤È¤¯¤Ë¤Ê¤¤¡£Å·¤×¤é¤È»É¿È¤ÎÄê¿©¤Ï¡¢µ¼Ô¤ÎË¬Ìä»þ¤Ï¥é¥ó¥Á¤Ê¤é1100±ß¡£³¤Ï·¤¬3Èø¤Î¤Ã¤¿³¤Ï·Å·½Å¤â1210±ß¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡24°Ì¤Ï¡¢ÄÔ´õÈþ¤ÎÊì¤¬2017Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¡£ÃÏ¸µÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÅ¹Æâ¤Ï»Ò¤É¤â¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¥Ã¥º¥ë¡¼¥à¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÔ¤â¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤³¤ÎÅ¹¤ÎÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26°Ì¤Ïµï¼ò²°¡Ö¸Å²ìµ×¡×¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢¤³¤¬¤±¤ó¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ç¤¢¤ëÁÏ¶È¼Ô¡¦¸Å²ìµ×ÂÀÏº¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£ÂçÀµ8Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë100Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞ¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ìó100ÉÊÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¢¤ª¤Ç¤ó¤¬Å¹¤Î´ÇÈÄ¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¡ÖÄ»µïËÜ¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤â¥Ç¥£¥Ê¡¼¤âº£²ó¡¢¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¹â³Û¡£28°Ì¤Î¡¢ÅÄÈªÃÒ»Ò¤Î»Ð¤¬¼ã½÷¾¤òÌ³¤á¤ëµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÎÁÄâ¤À¡£ÁÏ¶È¤ÏµýÊÝÇ¯´Ö¡£²ûÀÐÎÁÍý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÆÉ¼Ô¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÄÈª¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤Ð°ìÅÙ¤ÏË¬¤ì¤¿¤¤¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÃÏ¤À¡£
¡¡º´²ì¸©½Ð¿È¤ÎÍ¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¤ÎÀ¸²È¤Ï¡¢29°Ì¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¸÷³Ú±à¡×¡£Å¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ì¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£Ì¾Êª¤Ï»®¤¦¤É¤ó¤À¡£
¡¡36°Ì¤Ï¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤ÎÊì¤¬Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¼ò¥Ð¥ë¡¡¼à¡×¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢¼ò¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¼¤¬¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ò½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿2016Ç¯¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢14ÀÊ¤Î¤ß¤Ç¡¢ÌµÃÇ»£±Æ¶Ø»ß¤À¤È¤¤¤¦¡£Êì¤ÎÁÏºîÎÁÍý¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»ÅÆþ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤¬¼«Ëý¤À¡£
¡¡¸µAKB48¤ÎÆâÅÄâÃÍ³Èþ¤Ï¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Ç¾Æ¤ÆùÅ¹¡ÖIWA¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¡£39°Ì¥¿¥¤¤Î¡Ö¾ÆÆùµí¹ÄËÌÌî°Ã¡×¤Ê¤É¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Ë2Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤ÎÂç½°Å¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯39°Ì¥¿¥¤¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¡ØTHE SECOND¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¦¼þÊ¿º²¤Î¼Â²È¤Îµï¼ò²°¡Ö¤«¤Þ¤óºÁ¡×¡£µþÄ®²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê·»¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤ÐÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡£¤¯¤ë¤Þ¤ÎÉã¤ÏÄêÇ¯¸å¡¢Åìµþ¡¦¹â±ß»û¤ËßÏÞ¯¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤ò³«¤¤¤¿¡£42°Ì¤Î¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¡×¤À¡£¥ª¥¿¥Õ¥¯¥½¡¼¥¹¼Ò¤Î¸¦½¤¤ò½¤Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Î¹¥Êª¤È¤¤¤¦¡Ö¤Î¤ê¤Ã¤Ú¡×¡Ê´Ú¹ñ¤Î¤ê¤È»°³Ñ¥Á¡¼¥º¡Ë¤òÍê¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡Âç³ØÌîµåÉô¤ÎÆ±´ü¤Ç·ëÀ®¤·¡¢¡ÖÌîµå¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤ëÈà½÷¡×¤ÎÆ°²è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¡Ö¥Ê¥Á¥ç¥¹¡£¡×¡£Èà»áÌò¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯Àµ·î¤Î¤³¤È¡£¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤Ç¯±Û¤·¤ª¤â¤·¤íÁñ!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼Â²È¤¬¡Ö°Ý¿·éË¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¡£Æ±Å¹¤ÏÌÀ¼£¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞ¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤ÎÉã¤ÏÁíÎÁÍýÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Æù¤Þ¤ó¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë»ÍÃ«°Ý¿·éË¤Î¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¡Öµð¿Í¤ÎOB²ñ¤òËèÇ¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤ï¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÁêÊý¤Î¤Ë¤·¤à¤é¤ÎÉã¤âÎÁÍý¿Í¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤ÇÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¹ý¿©¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¿©¤Ù¥í¥°3.25¡Ë¡£
¡¡44°Ì¥¿¥¤¤Î°æ¾åÏÂ¹á¤Î¼Â²È¤ÏÅìµþ¡¦È¨¥öÃ«¤Îµï¼ò²°¡£½÷Í¥¤À¤Ã¤¿Êì¤âÅ¹¤ËÎ©¤Á¡¢¾ïÏ¢¤ÎÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯44°Ì¤Î¡Ö¥¥ê¥®¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Å¹¤ËÎ©¤Ä¡£°ÊÁ°¤ÏµÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬Î¹¹ÔÀè¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¢¥Ñ¥Ö¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î½¸·×¤Ç¡¢ºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¹§Ç·¤ÈÅÏÊÕÀµ¹Ô¤Î¼Â²È¤Î3.01¡£»³ÅÄ¤Ï¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤ò¼«¿È¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢ÅÏÊÕ¤Î¾Æ¤Ä»Å¹¤Ï¿ÆÂ²¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤À¡£
¡¡²¼°Ì¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ£¤äÊ·°Ïµ¤¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ËÍê¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÅÀ¿ô¤¬Äã¤á¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢É¾²Á¤¬¹â¤¤Å¹¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌ£¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤¼¤ÒÆÉ¼Ô¤ÎÀå¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡Ö3.06ÅÀ?¡¡¤¼¤ó¤¼¤óµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡×µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦¶â¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²È¤òÄ¾·â
¡¡Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Î¡Öµï¼ò²°¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤Î¼Â²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£¼«¾Î¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤±é²Î²Î¼ê¡×¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦KIN-CHAN¤µ¤ó¡¢¿ßË¼¤ËÎ©¤ÄÊì¤ÎCHIYOKO¤µ¤ó¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤ÏKIN-CHAN¤µ¤ó¤Î²Î¼ê»þÂå¤ä¡¢°¦Â©¤Î¼Ì¿¿¤¬½ê¶¹¤·¤È¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï´ä¼ê¸©¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢±ó¤¤¿ÆÀÌ¤ËÀé¾»É×¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â²Î¼ê¤òÌ´¸«¤Æ¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ59Ç¯¤Ë¤³¤ÎÅ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÉã¡£¼«Ê¬¤â¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Å¹¤Ï¾ïÏ¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¿©»ö¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç¯ÇÛ¤Î½÷À¤ä¡¢¿·³ã¸©¤«¤éÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï¡¢¥¿¥ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Á¥Â¥ßÉ÷¤Î¡Ö¶â¤Á¤ã¤ó¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤¬ÀäÉÊ¡£¤Ê¤¹¥°¥é¥¿¥ó¤ä¡¢¥Þ¡¼¥Ü¡¼Æ¦Éå¤â¤Þ¤¿¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¿©¤Ù¥í¥°¤ÎÅÀ¿ô¤Ï3.06¡Ä¡Ä¡£Äã¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡¢CHIYOKO¤µ¤ó?
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥Á¤Ë¤ÏÎÉ¤Á¤ã¤ó¡ÊÂ©»Ò¤ÎÁêÊý¡Ë¤È¤¤¤¦ÀëÅÁ¥Þ¥ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¡Ø¤Þ¤º¤¤¡¢¤Þ¤º¤¤¡Ù¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸À¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢ ¡È»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡É ¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹á¹Á¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Öµï¼ò²°¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤Ç¤Ï¤Ï¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¼èºà/Ê¸¡¦ËÙ±ÛÆü½ÐÉ×