ポルトガル代表がメンバー発表…C・ロナウドやバロンドール3位のヴィティーニャら25名
ポルトガルサッカー連盟は3日、10月に行われるFIFAワールドカップ26欧州予選の2試合に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。
ポルトガル代表はグループFで連勝スタートを飾り、現在首位に立っている。10月は11日にアイルランド代表と、14日にハンガリー代表と、それぞれリスボンで対戦する。
ロベルト・マルティネス監督は、40歳のFWクリスティアーノ・ロナウドや、2025年のバロンドールで3位に入賞したMFヴィティーニャらを順当に招集。盤石の布陣で本大会出場権獲得を目指す。
ポルトガル代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
ルイ・シルヴァ（スポルティング）
▼DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
▼MF
ジョアン・パリーニャ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティング）
ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼FW
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
フランシスコ・トリンコン（スポルティング）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
ラファエル・レオン（ミラン／イタリア）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
