Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¡¢¥ª¥Ã¥º3ÈÖ¼ê¡¡9Æü¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ÎÈ¯É½¤¬9Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë±Ñ¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÊÅÒ¤±²°¡Ë¥é¥É¥Ö¥í¡¼¥¯¥¹¤Î¥ª¥Ã¥º¡ÊÅÒ¤±Î¨¡Ë¤Ç¡¢Ä¹Ç¯ÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ëÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Ï2Æü»þÅÀ¤Ç3ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Îºî²È»ÄÀã¤µ¤ó¤È¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Îºî²È¥¯¥é¥¹¥Ê¥Û¥ë¥«¥¤¡¦¥é¡¼¥¹¥í¡¼¤µ¤ó¤¬Æ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¥Ã¥ºÉ½¤Ë¤ÏÌó90¿Í¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¶â°æÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤äÂ¿ÏÂÅÄÍÕ»Ò¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¬¥ó¡Ê´Ú¹¾¡Ë¤µ¤ó¤¬¥¢¥¸¥¢¿Í½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£»öÁ°Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤âÅÒ¤±¤Î¿Íµ¤¤È¼ÂºÝ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÆ±Î¨4°Ì¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¨¥ó¥ê¡¼¥±¡¦¥Ó¥é¥Þ¥¿¥¹¤µ¤ó¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Þ¡¼¥Í¥¤¥ó¤µ¤ó¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê¡¦¥ê¥Ù¥é¥¬¥ë¥µ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤Îºî²È5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤ÎÂç²È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ñ¹ñ¤Î½÷Àºî²ÈJ¡¦K¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ó¤â²¼°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£