ディズニープラスで配信中の歴史ドラマ『SHOGUN 将軍』（主演：真田広之）が世界中で大ヒットしている。歴史評論家の香原斗志さんは「一部では戦国時代の描写のリアルさが評価されているが、歴史的状況とは異なる。あくまでも外国人の創作したファンタジーであると伝える必要がある」という――。写真＝時事通信フォト2024年2月20日、外国特派員協会で行われた、ディズニープラス配信のドラマ「SHOGUN 将軍」の記者会見に出席した