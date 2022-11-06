¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Twitter¤ò440²¯¥É¥ë¡ÊÌó6Ãû4000²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤«ÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÖÇ§¾Ú¥Ð¥Ã¥¸¡×¤òÍ­ÎÁ²½¤¹¤ë¤È¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥é¡¼ºî²È¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥­¥ó¥°»á¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ BREAKING NEWS: Twitter will not go public again in 5 years because it will be dead by that time : Reddit¤Û¤È¤ó¤É¤Î