8月11日、お盆真っ只中の人で溢れ返る東京・原宿。目抜き通り沿いに店を構える人気ブランドショップへ、とびっきりの美男美女カップルが入店する。キャップを被り、高身長でスタイルの良さが目を引くこの女性は、女優の黒木メイサ（37）。そして、彼女に気さくに話しかけるイケメン男性の正体は――。

赤西にはいまでも元妻への想いが…

2012年2月、黒木は赤西仁との電撃結婚を発表。同年に第一子を、17年には第二子を出産した。

「交際してすぐに妊娠が判明。2人は『運命だ』と言って、結婚しました」（黒木の友人）

しかし、次第に2人の心に溝が生まれる。やがて、寝室は別々となり、連絡も必要最低限の事項についてだけしかとらなくなったという。そして、いつしか2人の間に「離婚」の2文字が選択肢として浮上する。

「離婚を切り出したのは、メイサから。2人の間では子どもが成人するまでは関係を続けると約束し、数年前からアメリカで離婚セラピーを受けていましたが、結局別れを選択することとなった」（同前）

2人が離婚を発表したのは、23年末のこと。それから1年半ほどの今年5月、元夫・赤西は、女優の広瀬アリスとの交際を「女性セブン」で報じられた。だが、赤西にはいまでも元妻への想いが残っているという。赤西の知人が明かす。

「仁は、本心ではメイサちゃんと別れたくなかった。あれだけモテる仁が、結婚中は浮気なんて1回もなかったからね。それだけ彼女のことを愛していたはずだったんだけど」

離婚前から計画していた女優復帰

一方の黒木は、昨年7月にドラマ『降り積もれ孤独な死よ』（読売テレビ）に出演し、7年ぶりに地上波ドラマに復帰。来年のドラマへの出演も決まり、女優として本格的に再始動する。

「来年1月期に放送予定の鈴木亮平さん主演の日曜劇場ドラマ『REBOOT』（TBS系）に出演します。すでに撮影が始まっていて、黒木さんも撮影に臨んでいます」（制作会社関係者）

女優復帰は、離婚前から計画していたという。

「結婚してからは、芸能活動をセーブし、子育てに専念していた。子どもも大きくなり手がかからなくなってきたこともあって、離婚後は、仕事復帰を急いでいた」（前出・黒木の友人）

赤西との離婚から2年弱。シンママ女優として、奮闘する彼女には、すでに赤西とは別の男性の影がある。

14歳下のイケメン格闘家には“意外な繋がり”が…

冒頭のように、一緒にショッピングを楽しんだ人物は一体、何者なのか？

「格闘家の三浦孝太さん（23）です。あの日は黒木さんと原宿のブランドショップを訪れていました。黒木さんはキャップを被っていて、メイクは薄く、スッピンのように見えました」（居合わせた客）

三浦は元サッカー日本代表の“キングカズ”こと三浦知良の次男。21年に「RIZIN」で総合格闘家としてプロデビュー。デビュー戦で相手選手へサッカーボールキックをお見舞いし、TKO勝利を飾った。

「孝太は、カズと2人でサウナや食事へ行くなど、かなり仲が良いんです。顔も広く、芸能人との繋がりも多い。女優の山本舞香さんとも仲が良いそうで、犬を連れて友人たちと一緒にランチをしていたことも」（芸能事務所関係者）

14歳差の2人だが、傍から見ると、かなり親密な様子だったという。

「三浦さんから黒木さんに『これなんてどうかな？』と話しかけ、2人は、それぞれ真剣に商品を選んでいました。買い物が終わり、お店の前に止めていた車に2人で乗りこんで店を後にしました。三浦さんが、何度かこのお店に足を運んでいる姿を見たことがありますが、女性と一緒は初めてです」（前出・居合わせた客）

黒木と三浦の“本当の関係”は？

さらに、8月下旬にも三浦と黒木の2人が、「麻布十番納涼まつり」に訪れていたとの目撃情報が。2人はどんな関係なのだろうか。

黒木と三浦に、2人の関係について質問状を送付したところ、「8月11日と同月下旬に、2人がともに行動していたことは事実です」。さらに交際については否定せず「仲良くさせていただいております」と息ぴったりの回答がそれぞれから届いた。

超大物の息子をTKOした黒木、REBOOT（再起動）はもう始まっている。

